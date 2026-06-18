Bellingham dengan nada percaya diri: Saya telah menunjukkan kepada orang-orang siapa saya sebenarnya

Bintang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya setelah berperan dalam kemenangan dramatis “Tiga Singa” atas Kroasia dengan skor 4-2 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Pemain Real Madrid itu mencetak gol ketiga untuk timnas negaranya dalam pertandingan yang digelar di kota Dallas, sehingga membantu membalikkan keadaan pada babak kedua, setelah Inggris memasuki jeda dengan skor imbang.

Respons Nyata atas Keraguan

Penampilan gemilang Bellingham ini muncul setelah berbulan-bulan diwarnai banyak perdebatan mengenai masa depannya di tim nasional dan posisinya dalam skuad asuhan pelatih Thomas Tuchel, terutama setelah ia absen dari pemusatan latihan pada bulan September dan Oktober akibat cedera.

Selain itu, pemain ini juga sering mendapat kritik dalam beberapa waktu terakhir, di tengah pertanyaan mengenai sejauh mana kesesuaiannya dengan filosofi Tuchel serta kemampuannya beradaptasi dengan atmosfer yang ingin ditanamkan oleh pelatih asal Jerman tersebut di dalam tim nasional.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BBC", Bellingham mengatakan: "Secara pribadi, rasanya luar biasa bisa mengesampingkan keributan yang mengelilingi saya, dan menunjukkan kepada negara saya serta rekan-rekan setim betapa besar komitmen saya untuk membantu tim meraih kemenangan."

Ia menambahkan: “Kami menampilkan performa tim yang luar biasa. Di babak pertama, kami memiliki intensitas yang dibutuhkan, tetapi kami belum cukup baik dalam mengolah bola. Sementara di babak kedua, kami berhasil menggabungkan semua elemen yang diperlukan dan tampil lebih baik.”

Kehormatan yang Tak Tergoyahkan

Gelandang asal Inggris itu menekankan bahwa mewakili timnas negaranya tetap lebih penting daripada kritik atau pendapat dari luar apa pun, sambil menjelaskan: “Membantu tim dan negaraku adalah kehormatan besar bagiku, dan apa pun yang dibicarakan di luar sana, nilai kehormatan ini tidak akan pernah berubah bagiku.”

Bellingham mengakui bahwa musim lalu tidaklah mudah baginya, namun kini ia merasa berada dalam kondisi fisik dan mental terbaiknya.

Ia berkata: “Itu adalah musim yang sulit bagi saya, tetapi sekarang saya merasa bersemangat, fokus, dan kuat. Ada dorongan dari dalam diri saya yang memacu saya untuk membuktikan diri, dan hal ini sangat membantu saya untuk memasuki pertandingan dengan tingkat fokus dan antusiasme yang maksimal.”

Pesan untuk para pengkritik

Meskipun mendapat banyak kritik, Bellingham menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap mereka yang menyerangnya, sambil menambahkan: “Saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehidupan seorang pemain sepak bola, dan saya tidak menyimpan perasaan negatif terhadap mereka yang berbicara buruk tentang saya, karena terkadang saya memang pantas dikritik.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Namun, hari ini sungguh menyenangkan bisa menunjukkan kepada orang-orang sekali lagi siapa saya sebenarnya, dan mengingatkan mereka tentang apa yang bisa saya berikan di lapangan.”