"Bellingham dalam sorotan"... Pertanyaan-pertanyaan sulit yang mengganggu Arbeloa beberapa jam menjelang laga melawan Bayern Munich

Kekhawatiran melanda para pendukung Real Madrid menjelang laga melawan Bayern Munich yang dijadwalkan besok, Selasa, pada leg pertama perempat final Liga Champions, sementara pelatih Álvaro Arbeloa menghadapi masalah serius.

Real Madrid mengalami kekalahan mengejutkan di kandang Real Mallorca dengan skor 2-1, pada hari Sabtu, dalam pertandingan La Liga.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa pertanyaan yang muncul saat ini di Real Madrid adalah apakah Bellingham siap untuk bermain sebagai starter? Dan jika tidak, siapa yang akan menggantikannya?

Dia absen selama beberapa minggu... Bermain 20 menit melawan Atlético, dan melawan Mallorca bermain sedikit lebih dari setengah jam, tujuannya adalah untuk memulihkan kebugarannya secara bertahap.

Dalam rangkaian kemenangan terakhir, lini tengah yang terdiri dari Valverde, Thiago Petarche, Chouameni, dan Güler tampil baik, kecuali penampilan Camavinga yang tidak konsisten.

Keempat pemain ini masing-masing memiliki keahlian khusus yang membuatnya layak mempertahankan tempatnya di starting line-up. Ini adalah dilema yang akan dihadapi Arbeloa, jika bukan pada leg pertama, pasti pada pertandingan-pertandingan berikutnya ketika ia ingin mengandalkan Bellingham sebagai starter.

Jika perlu mengembalikan Bellingham secara bertahap ke tim setelah absen selama satu setengah bulan, kembalinya Militão setelah empat bulan absen merupakan masalah yang lebih besar.

Namun, bek tengah asal Brasil itu kembali, setelah 118 hari, dengan performa yang mengagumkan. Ia bermain selama setengah jam dan mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan yang membangkitkan harapan untuk bangkit.

Setelah absen selama itu, rasanya terlalu berisiko untuk menganggap dia akan menjadi starter melawan Bayern.

Meskipun Rudiger dan Huisen telah membuktikan diri sebagai pasangan bek tengah yang solid dalam beberapa pekan terakhir, pertanyaan yang kini muncul adalah: kapan Militao akan kembali sebagai starter?

Namun, posisi yang paling sering berganti dalam pertandingan-pertandingan terakhir adalah posisi bek sayap. Di sisi kanan, Arbeloa bergantian dengan Arnold dan Carvajal.

Pemain Inggris itu bermain di Mallorca, seperti yang dilakukannya dalam pertandingan melawan Manchester City, sedangkan bagi Carvajal, pertandingan derby adalah yang paling menonjol.

Di sisi kiri, ketiga pemain yang bersaing bergantian: Mendy, Fran Garcia, dan Carreras.

Dengan perubahan yang terus-menerus di posisi bek sayap ini, Arbeloa akan menghadapi dilema lain karena harus menentukan pasangan mana yang akan diturunkan besok.

Arbeloa harus menyelesaikan semua masalah tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dalam beberapa jam ke depan, sebelum dimulainya pertandingan Eropa yang jelas tidak akan mudah.

(Baca juga)... Barcelona secara resmi bergerak untuk mendatangkan pengganti Lewandowski dari Bundesliga