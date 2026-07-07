Belgia berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia dengan meyakinkan. Tim Setan Merah mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4 berkat dua gol dari Charles De Ketelaere, satu gol dari Hans Vanaken, dan satu gol dari pemain pengganti Romelu Lukaku, sehingga mereka akan menghadapi Spanyol di perempat final.

Pelatih kepala Rudi Garcia sebelumnya menghadirkan beberapa kejutan dalam susunan starting eleven Belgia. Nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Jérémy Doku memulai pertandingan dari bangku cadangan, sementara Charles De Ketelaere menempati posisi penyerang dengan Leandro Trossard dan Dodi Lukebakio di sisinya. Di kubu Amerika Serikat, Folarin Balogun tetap turun sebagai starter, meskipun ada kontroversi setelah ia mendapat kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Belgia langsung tancap gas dan nyaris mencetak gol pembuka dalam waktu dua menit. Tendangan jarak jauh Timothy Castagne berhasil ditepis dengan gemilang oleh Freese, kemudian Charles De Ketelaere juga menciptakan ancaman lewat sundulan. Tak lama kemudian, Youri Tielemans gagal memanfaatkan peluang emas, namun pada menit kesembilan, gol akhirnya tercipta. Nicolas Raskin bereaksi cepat terhadap bola pantul dan memberikan umpan matang kepada De Ketelaere, yang dari jarak dekat mencetak gol pembuka menjadi 0-1.

Tim Setan Merah kemudian tetap menguasai permainan, namun harus menghadapi kemunduran pada menit ke-18. Amadou Onana mengalami cedera lutut dan harus digantikan oleh Hans Vanaken. Meskipun terjadi pergantian pemain yang terpaksa itu, Belgia tetap mendominasi pertandingan dan tampaknya tidak memberikan banyak celah.

Namun, Amerika Serikat berhasil menyamakan kedudukan setelah lebih dari setengah jam pertandingan. Malik Tillman melepaskan tendangan bebas ke arah gawang, lalu bola berubah arah setelah mengenai kepala Vanaken (yang berada di dalam tembok pemain) dan membuat Thibaut Courtois tak berdaya: 1-1. Namun, kegembiraan tim Amerika itu tak berlangsung lama. Hanya dua menit kemudian, Trossard memicu serangan yang sangat baik dan mengoper bola kepada De Ketelaere, yang berhasil melepaskan diri dari penjagaan Tim Ream dan menyundul bola dengan tepat: 1-2.

Setelah jeda, Amerika Serikat mencoba meningkatkan tekanan, tetapi peluang besar tetap tak kunjung datang. Belgia terus mengintai melalui serangan balik dan sudah memberikan peringatan ke gawang Amerika melalui Trossard. Di sisi lain, tim Amerika menuntut tendangan penalti setelah terjadi duel antara Christian Pulisic dan Tielemans, tetapi wasit Adham Makhadmeh tidak mengabulkannya.

Pada menit ke-57, keputusan pertandingan tercipta dengan cara yang mencolok. Freese lebih dulu mencapai bola umpan jauh daripada De Ketelaere, tetapi kemudian terlalu lama menguasai bola. Vanaken memberikan tekanan, merebut bola dari kiper, dan kemudian mencetak gol dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 1-3. Amerika Serikat kemudian mencoba memaksakan sesuatu dengan beberapa pergantian pemain, termasuk Ricardo Pepi dari PSV, tetapi pertahanan Belgia hampir tidak memberikan celah lagi.

Garcia juga memasukkan Lukaku dan Doku ke lapangan pada menit-menit akhir untuk memastikan keunggulan tersebut. Jauh di masa tambahan waktu, skor pun bertambah lagi. Chris Richards secara tak sengaja mengoper bola ke Vanaken di lini belakang, yang langsung mengumpankan bola kepada Lukaku. Penyerang pengganti itu tetap tenang dan menyarangkan bola dengan kaki kanannya ke sudut jauh untuk skor 1-4.

Belgia akan bertanding di perempat final