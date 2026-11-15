Belgia vs Italia: Papan taktik, transisi berfrekuensi tinggi Mark van Bommel membuat Italia kewalahan

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Belgia meraih kemenangan telak 4-1 atas Italia dengan memanfaatkan ruang saat transisi serta kontribusi kreatif Charles De Ketelaere yang efektif. Meski tim tamu sempat unggul pada awal pertandingan, rancangan taktik Mark van Bommel secara sistematis membongkar struktur pertahanan Italia.

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Jalannya pertarungan taktik dalam laga UEFA Nations League ini ditentukan oleh benturan antara kendali permainan dan kekacauan. Van Bommel memasuki pertandingan dengan misi jelas: memanfaatkan daya ledak pemain sayap Belgia dan situasi ketika bola direbut di area tinggi untuk melewati lini tengah Italia yang unggul secara teknik. Sementara Italia berusaha mengatur tempo lewat penguasaan bola yang lebih dominan, strategi Belgia bertumpu pada permainan vertikal dan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan bek sayap Italia saat maju menyerang.

Sebaliknya, Roberto Mancini berupaya menerapkan sistem 4-3-3 yang cair dan berubah menjadi 3-2-5 saat menguasai bola. Ia mengutamakan penguasaan bola untuk meredam dukungan penonton di Brussel. Tujuan taktik Italia adalah menempatkan Pio Esposito dalam duel melawan bek-bek tengah Belgia, sementara Nicolo Barella dan Sandro Tonali digunakan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di ruang antara sisi sayap dan tengah. Namun, komitmen pada bentuk serangan yang melebar ini akhirnya menjadi kelemahan mereka karena struktur Belgia terbukti lebih tangguh saat mendapat tekanan.

Skema taktik Belgia

Van Bommel menurunkan formasi 4-2-3-1 yang dijalankan dengan disiplin taktik tinggi. Blok pertahanan Belgia tetap rapat dan biasanya menerapkan tekanan di area tengah, yang baru diintensifkan ketika Nicolo Fagioli atau Alessandro Bastoni dari Italia mencoba menggiring bola melewati garis tengah. Dua gelandang bertahan, Youri Tielemans dan Romeo Lavia, memegang peran penting sebagai pelapis pertahanan yang memaksa Italia bermain melebar, ke area tempat Belgia merasa nyaman menghadapi duel satu lawan satu. Begitu merebut bola, mereka langsung mencari Kevin De Bruyne atau De Ketelaere untuk memulai serangan vertikal.

Peran De Ketelaere memiliki sejumlah aspek penting. Ia beroperasi sebagai pengatur serangan yang bebas bergerak, menyusup di antara lini untuk menghasilkan dua assist krusial. Dengan menarik bek-bek Italia keluar dari posisinya, ia menciptakan ruang bagi Maxim De Cuyper untuk datang dari belakang dan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-15. Pola serangan Belgia kerap melibatkan penumpukan pemain di sisi kanan sebelum bola dengan cepat dialihkan kepada Jeremy Doku di kiri. Taktik mengalihkan arah serangan ini mengeksploitasi posisi awal Michael Kayode yang terlalu maju. Pada akhirnya, Doku mencetak gol ketiga pada menit ke-26 setelah tekanan Belgia yang tak henti-hentinya menghasilkan tiga gol hanya dalam sebelas menit.

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Skema taktik Italia

Italia mengawali pertandingan dengan formasi 4-3-3 yang tampak sangat efektif dalam sepuluh menit pertama. Upaya mereka membangun serangan bertumpu pada rangkaian umpan pendek membentuk segitiga antara Kayode, Barella, dan Esposito. Pendekatan itu langsung membuahkan hasil pada menit ke-11 ketika umpan Kayode disambut Esposito untuk mencetak gol pembuka. Saat bertahan, Mancini menerapkan garis pertahanan tinggi dengan tujuan mempersempit ruang permainan dan membatasi waktu De Bruyne saat menguasai bola. Namun, pendekatan itu membuat Italia rentan terhadap kecepatan Diego Moreira dan Doku.

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Masalah utama Italia adalah kurangnya perlindungan bagi lini pertahanan saat permainan berganti dari menyerang ke bertahan. Ketika Fagioli dan Niccolo Pisilli maju untuk mendukung serangan, celah antara lini tengah dan empat bek menjadi sangat lebar. Meski Bastoni dan Riccardo Calafiori mampu memainkan bola dengan baik, mereka kesulitan ketika Belgia mengirim umpan panjang ke ruang di sisi pertahanan. Italia mengakhiri laga dengan penguasaan bola lebih tinggi (53%), tetapi xG mereka sebesar 2,273 berbanding 3,355 milik Belgia menunjukkan bahwa, meski lebih banyak menguasai bola, mereka tidak memiliki kestabilan pertahanan untuk membatasi kualitas peluang yang mereka berikan melalui serangan balik.

Duel taktik

Pertarungan taktik yang menentukan berlangsung di koridor tengah, antara dua gelandang bertahan Belgia dan para gelandang Italia yang bermain di sisi dalam. Van Bommel memenangi duel ini dengan menginstruksikan para pemain sayapnya bergerak ke dalam saat tidak menguasai bola, membentuk blok berisi enam pemain di tengah yang tak mampu ditembus Italia lewat permainan umpan. Hal itu memaksa Italia mengandalkan umpan silang, dengan total 23 umpan silang sepanjang pertandingan, yang mampu diatasi Brandon Mechele dan Nathan Ngoy secara efektif. Perbedaan pendekatan kedua tim terlihat jelas: Italia menginginkan permainan yang sabar, sedangkan Belgia memaksakan permainan yang mengandalkan kecepatan.

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Keputusan Mancini untuk mempertahankan garis pertahanan tinggi bahkan setelah kebobolan gol penyeimbang menjadi titik balik. Karena tidak menurunkan blok pertahanan untuk mengantisipasi kecepatan Belgia, Italia membiarkan Doku dan De Ketelaere mengatur tempo serangan balik. Gol Ngoy yang mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-22, tak lama setelah gol penyeimbang, menggoyahkan ketenangan Italia dalam menjalankan taktik. Dalam sepuluh menit berikutnya yang berlangsung kacau, bentuk pertahanan mereka benar-benar berantakan.

Penyesuaian selama pertandingan

Tertinggal 3-1 saat jeda, Mancini berusaha memperbaiki ketidakseimbangan di lini tengah dengan memasukkan Federico Dimarco dan Issa Doumbia untuk menggantikan Fagioli dan Pisilli. Peralihan ke sistem yang lebih mengandalkan bek sayap dirancang untuk memberikan lebar permainan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kemampuan tim mengikuti pergerakan lawan saat bertahan. Awalnya, langkah itu membuat permainan Italia lebih stabil dan mereka lebih banyak menguasai bola pada babak kedua. Namun, mereka kurang tajam untuk mengubah total 12 tembakan menjadi gol. Kartu kuning yang diterima Tonali sesaat sebelum ia diganti pada menit ke-62 mencerminkan frustrasi lini tengah yang terlalu mudah dilewati.

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Van Bommel merespons dengan pergantian pemain yang pragmatis untuk mengamankan keunggulan hingga laga usai. Masuknya Nicolas Raskin menggantikan Lavia menambah energi baru dalam tekanan Belgia, sementara kehadiran Dodi Lukebakio dan Leandro Trossard pada menit-menit akhir menjaga ancaman serangan balik. Penyesuaian paling penting menjelang akhir laga adalah instruksi agar Moreira berada sedikit lebih dalam sebelum melesat maju. Langkah itu membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika ia menyambut umpan De Bruyne untuk mengubah skor menjadi 4-1, sekaligus praktis mengakhiri harapan Italia untuk bangkit. Kemampuan Belgia menjaga intensitas lewat pergantian pemain lebih efektif daripada perubahan struktur yang dilakukan Italia.

Kesimpulan

Pada akhirnya, kemenangan Belgia menunjukkan keunggulan efisiensi saat beralih ke serangan atas keindahan permainan berbasis penguasaan bola. Keputusan Van Bommel untuk membiarkan lawan menguasai bola lalu menyerang cepat melalui dua pusat kreativitas, De Bruyne dan De Ketelaere, mengekspos garis pertahanan Italia yang tinggi dan lambatnya para pemain di area tengah kembali bertahan. Meski gol cepat Italia sempat mengisyaratkan hasil berbeda, kegagalan mereka menurunkan garis pertahanan untuk merespons kecepatan Belgia berujung pada tiga gol beruntun di babak pertama. Kualitas peluang Belgia yang lebih baik dan ketajaman mereka pada momen-momen penting memastikan kemenangan taktik yang meyakinkan di Brussel.