Belgia sangat mendukung warga negara Belanda ini untuk menjadi pelatih kepala baru

Mark van Bommel adalah kandidat utama untuk menjadi pelatih kepala baru Belgia, demikian dilaporkan De Telegraaf. Menurut sumber-sumber di lingkungan Asosiasi Sepak Bola Belgia (KBVB), pria asal Belanda berusia 49 tahun itu berada di urutan teratas daftar calon pengganti Rudi Garcia sebagai pelatih timnas Belgia, yang dijuluki “Setan Merah”.

KBVB ingin bertindak cepat setelah kepergian Garcia dan melihat Van Bommel sebagai penerus yang ideal. Mantan pemain timnas Oranje ini enggan menanggapi kabar tersebut, namun beberapa sumber mengonfirmasi bahwa namanya memang menjadi kandidat utama.

Van Bommel memiliki reputasi yang sangat baik di Belgia berkat masa kejayaannya bersama Royal Antwerp. Pada tahun 2023, ia membawa klub tersebut meraih gelar juara liga pertama sejak 1957 dan juga menjuarai Piala Belgia, sehingga langsung meraih gelar ganda. Setahun kemudian, ia juga berhasil meraih Piala Super Belgia.

Karier kepelatihannya dimulai setelah menjabat berbagai posisi asisten di tim junior dan tim nasional. Pada tahun 2017, ia menjadi pelatih kepala PSV U-19, kemudian setahun kemudian dipromosikan ke tim utama. Van Bommel akhirnya memimpin tim dalam 75 pertandingan di Eindhoven. Pada musim pertamanya, PSV nyaris meraih gelar juara liga, sementara pada tahun keduanya ia dipecat akibat hasil yang kurang memuaskan.

Setelah hengkang dari PSV, Van Bommel pindah ke VfL Wolfsburg. Selanjutnya, pada musim panas 2022, Marc Overmars membawanya ke Royal Antwerp, di mana kolaborasi tersebut langsung membuahkan hasil. Prestasi di Belgia semakin memperkuat statusnya sebagai pelatih.

Sejak hengkang dari Antwerpen, Van Bommel telah menolak beberapa tawaran dari dalam dan luar negeri. Klub-klub dari antara lain Jerman, Spanyol, dan Italia menunjukkan minat, namun menurut sang pelatih, belum ada tantangan yang tepat yang muncul. Oleh karena itu, ia secara sadar menjauh dari dunia kepelatihan selama dua tahun terakhir.

Jika Van Bommel benar-benar mencapai kesepakatan dengan KBVB, ini akan menjadi kali pertama ia menjabat sebagai pelatih tim nasional. Dengan demikian, ia akan mengikuti jejak ayah mertuanya, Bert van Marwijk, yang membawa Oranje ke final Piala Dunia pada tahun 2010.

Belgia memutuskan untuk berpisah dengan Garcia setelah kampanye Piala Dunia yang mengecewakan. Meskipun Setan Merah berhasil mencapai perempat final, penampilan mereka sering kali mengecewakan.

Hasil imbang melawan Mesir dan Iran menuai kritik tajam terhadap Garcia, dan di babak 16 besar melawan Senegal, Belgia pun nyaris tersingkir. Saat menghadapi tim papan atas pertama yang sesungguhnya, Spanyol, perjalanan Belgia pun akhirnya berakhir.