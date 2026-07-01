Belgia menghajar habis-habisan pelatih nasional Rudi García, baik sebelum maupun sesudah keajaiban di Piala Dunia melawan Senegal

Pelatih timnas Belgia, Rudi García, menjadi sorotan pada Rabu lalu setelah menarik dua pemain andalannya serta bintang Piala Dunia Maxim De Cuyper saat melawan Senegal. Saat tertinggal 2-0 pada babak 16 besar di Seattle, baik Kevin De Bruyne maupun Jérémy Doku ditarik keluar tak lama setelah babak kedua dimulai. Anehnya, tetangga selatan kita itu berhasil memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana Youri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan dari titik penalti (2-3). Namun, kritik terhadap García tetap berlanjut.

Selama pertandingan yang tampak tak berharapan itu, García mendapat kritikan tajam dari komentator VRT Filip Joos, yang tidak mengerti alasan penarikan Doku dan De Bruyne. “Doku ditarik... Digantikan oleh Lukébakio. Dan De Bruyne juga ditarik (digantikan oleh Nicolas Raskin, red.). Astaga.”

“Ini terlalu cepat mengganti Kevin De Bruyne! Apakah dia sedang bermain terbaiknya? Tidak. Tapi siapa yang begitu? Apakah dia bekerja keras? Seratus persen. Sepanjang Piala Dunia ini! Keributan di stadion.”

"Doku dan De Bruyne ditarik keluar saat tim sedang tertinggal 2-0. Segalanya mungkin, mari kita berharap pergantian ini ternyata tepat. Saya ragu akan hal itu."

"Jika kita kalah di sini, saya khawatir Rudi García nanti bisa bercerita kepada cucu-cucunya: ‘Saya pernah menjadi pelatih timnas Belgia. Saya kalah dalam dua pertandingan internasional: yang pertama dan yang terakhir. Di Murcia, dan di Seattle’,” kata Joos.

Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, García kembali melakukan pergantian pemain yang tak bisa dimengerti menurut Joos. “Meunier masuk, lalu dia menarik De Cuyper keluar… Ya, pemain yang baru saja menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berhasil menyambung serangan dan memenangkan duel sundulan di tiang jauh.”

“Padahal Castagne sudah tidak bisa lagi melakukan overlap. Tidak, malah kita menarik De Cuyper keluar! Tidak bisa dimengerti! Benar-benar tidak bisa dimengerti! Pemain Setan Merah terbaik di Piala Dunia,” kata Joos.

García yang berusia 62 tahun ditunjuk sebagai pelatih kepala Belgia pada Januari 2025. Pelatih asal Prancis itu mengalami kekalahan pada debutnya di Murcia, Spanyol, dalam laga Nations League melawan Ukraina (3-1). Setelah itu, ia menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia tanpa kekalahan dan hingga kini juga belum terkalahkan di Piala Dunia.

Belgia bermain imbang dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia melawan Mesir dan Iran, sebelum akhirnya lolos ke babak gugur berkat kemenangan 1-5 atas Selandia Baru. Di babak gugur, Senegal awalnya tampak jauh lebih kuat, namun Belgia berhasil bertahan berkat gol Romelu Lukaku (86') dan Tielemans (89').

Pembawa acara VRT, Karl Vannieuwkerke, mengusulkan setelah kelolosan ajaib Belgia untuk menggunakan kamera yang mengarah ke García sebagai ‘slapstick murni’. “Kita sudah melihat apa saja yang dia lakukan. Dia terus-menerus menulis, menggunakan ponselnya, berbicara dengan Witsel...”

"Dia melakukan segalanya kecuali melatih!" tambah analis Imke Courtois. "Dia asyik dengan ponselnya, berbicara dengan Fernández-Pardo, Witsel... Dia sosok yang sangat aneh," kata Courtois. Belgia akan menghadapi tuan rumah Amerika Serikat atau Bosnia dan Herzegovina di babak 16 besar.