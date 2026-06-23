Belgia mendapat kabar luar biasa menjelang pertandingan krusial Piala Dunia melawan Selandia Baru

Belgia kembali dapat diperkuat oleh Jérémy Doku pada malam dari Jumat ke Sabtu, demikian dilaporkan oleh dokter tim Brahim Hacene. Belgia akan bertanding melawan Selandia Baru pada malam itu pukul 05.00 waktu Belanda.

Doku terbang ke Inggris akhir pekan lalu untuk menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Menurut dokter tim Belgia, proses persalinan berjalan lancar dan baik bayi maupun ibunya dalam keadaan sehat.

Selasa malam, Doku akan kembali bergabung dengan tim Belgia untuk mempersiapkan diri bersama tim menjelang pertandingan terakhir fase grup yang sangat penting melawan Selandia Baru. Setelah dua pertandingan, Belgia baru mengumpulkan dua poin dan harus menang agar bisa finis di dua besar.

Meskipun Doku menginap di Inggris dalam beberapa hari terakhir, ia juga tidak dapat bermain melawan Iran (0-0) karena alasan lain.

Sebuah sumber yang dekat dengan sang penyerang mengungkapkan bahwa ia saat ini sedang mengalami gangguan pada saluran pernapasan, demikian dilaporkan oleh RTL Sport Belgia. Kini ia telah pulih dari kondisi tersebut.

Menurut sumber yang sama, Doku sangat terguncang oleh semua kegaduhan yang muncul seputar dirinya dalam beberapa hari terakhir. Terutama kata-kata presenter France Pierron yang sangat menyakitkan baginya.

“Jika kamu cukup beruntung bisa ikut serta di Piala Dunia, ada ratusan pesepakbola yang rela melakukan apa saja untuk berada di posisimu, dan kemudian kamu meninggalkan semua itu demi menyaksikan kelahiran anakmu...”

Selanjutnya, ia memicu banyak kontroversi dengan pernyataan mencoloknya mengenai peran ayah saat persalinan. “Itu hanyalah momen yang mengerikan dan, maafkan bahasa saya, di mana sang ayah sebenarnya tidak berguna. Dia hanya berdiri di sana saja,” katanya.

Pierron dipanggil oleh majikannya, L’Équipe, dan akhirnya dipecat. Belakangan, dia memang menyampaikan permintaan maafnya.