Belgia memberikan contoh yang baik dan benar-benar mempermalukan timnas Belanda, lawan mereka di Piala Dunia

Belgia dengan mudah memenangkan pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia pada Sabtu sore. Di Brussel, Tunisia—lawan timnas Belanda di Piala Dunia—dikalahkan dengan skor 5-0.

Setan Merah sangat dominan di babak pertama, meskipun Tunisia-lah yang mendapatkan peluang besar pertama. Dari situasi bola mati, bola jatuh ke kaki Omar Rekik, tetapi tendangannya melambung tinggi.

Setelah itu, permainan menjadi satu arah. Belgia menciptakan ancaman melalui Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, dan Brandon Mechele, namun gol pembuka baru tercipta pada menit ke-28. Jérémy Doku tetap tenang dan melihat Trossard yang bebas sepenuhnya menyelesaikan peluang: 1-0.

Tunisia masih beruntung dengan skor babak pertama itu, tetapi setelah jeda, skor terus bertambah. Umpan silang dari Youri Tielemans diselesaikan oleh Charles De Ketelaere dengan sundulan indah menjadi gol.

Itu belum berakhir, karena De Bruyne juga mencetak gol. Setelah Ismael Gharbi mendapat kartu kuning kedua untuk Tunisia beberapa menit sebelumnya, De Bruyne menerima bola dari Doku di tepi kotak penalti dan mencetak gol dengan tenang: 3-0.

Tunisia, yang sudah bermain dengan sepuluh orang, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dodi Lukebakio mencetak gol keempat lima menit sebelum pertandingan berakhir, lalu Nicolas Raskin memastikan skor akhir menjadi 5-0.

Dengan hasil ini, Belgia melangkah ke Piala Dunia dengan optimisme, di mana Mesir, Iran, dan Selandia Baru akan menjadi lawan mereka di Grup G. Tunisia akan menjadi lawan timnas Belanda di Grup F: pertandingan tersebut dijadwalkan pada malam 25 hingga 26 Juni di Kansas City.