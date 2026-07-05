Belgia, Garcia soal kasus Balogun: "Ini hanya lelucon April Mop. Mari kita lindungi sepak bola"

Sanksi skorsing satu hari tiba-tiba dicabut. Folarin Balogun, penyerang tengah timnas Amerika Serikat, dapat bermain melawan Belgia setelah sebelumnya diusir saat melawan Bosnia dan Herzegovina. FIFA telah mengumumkan bahwa skorsingnya akan ditangguhkan dengan syarat: selama ia tidak melakukan pelanggaran serupa lagi, skorsing satu hari tersebut akan tetap ditangguhkan. Keputusan ini memicu banyak kontroversi dari berbagai sudut pandang.





Pelatih Belgia, Rudi Garcia, juga mengomentari kejadian tersebut: “Saya tidak tahu bahwa di Piala Dunia maupun di FIFA, tanggal 5 Juli sebenarnya adalah 1 April. Ini adalah lelucon April Mop.”





“Kami tidak membela tim nasional atau federasi, kami membela sepak bola dan integritasnya