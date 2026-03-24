Belgia, Garcia: "De Bruyne? Tidak seburuk itu meski dia cedera selama berbulan-bulan. Dia jenius di lapangan"

Pelatih timnas Belgia, Rudi Garcia, memberikan wawancara kepada Ligue1+ dan membahas masa pemulihan yang panjang serta cedera parah yang dialami salah satu bintang dan pilar timnas Setan Merah, yakni Kevin De Bruyne.

Pertama-tama, ia menekankan pentingnya pemain sekelasnya: "Dia adalah pemain yang luar biasa. Dia telah mengantarkan kami selama kualifikasi. Saya telah bekerja dengan beberapa pemain seperti ini dalam karier saya: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Dia termasuk dalam jajaran para legenda. Dia tahu cara mencetak gol, tahu cara memberikan umpan-umpan yang menentukan. Dia adalah pemain yang tidak perlu mengenakan ban kapten karena dia adalah seorang jenius di lapangan".

Selanjutnya, ia menggambarkan kondisi fisiknya: "Tidak seburuk itu meski ia cedera selama berbulan-bulan. Ia berusia 34 tahun dan saya harap jeda ini memungkinkannya kembali ke performa terbaiknya dan berada dalam kondisi prima untuk Piala Dunia. Ia bisa membawa kami jauh."

Terakhir, ia berbicara tentang kecintaannya pada seragam Timnas Belgia: "Selama pertandingan terakhir Nations League melawan Israel, tidak ada satu pun pemain bintang yang mau datang bermain untuk Belgia. Hari ini, sebaliknya, mereka kembali dengan senyuman. Ketika kami lolos melawan Liechtenstein, Kevin mengenakan seragam dan melintasi lapangan dengan tongkat untuk merayakan lolosnya tim bersama rekan-rekan setimnya."