Belgia gagal menembus pertahanan Iran... dan membuat Mesir berada di bawah tekanan menjelang laga melawan Selandia Baru

Tim nasional Belgia gagal meraih kemenangan pertamanya di Grup 7 Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah terhenti oleh pertahanan kokoh tim nasional Iran dan penampilan gemilang kipernya, Ali Reza Piranvand, sehingga kedua tim bermain imbang tanpa gol pada Minggu malam, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup.

"Setan Merah" menguasai jalannya pertandingan sepanjang dua babak, namun mereka gagal mengubah keunggulan mereka menjadi gol di hadapan pertahanan Iran yang terorganisir dan kiper luar biasa yang menyelamatkan timnya dalam situasi-situasi krusial.

Dominasi Belgia yang Tak Berbuah Gol

Pelatih Rudi Garcia memilih formasi menyerang (4-2-3-1), dengan Romelu Lukaku di lini depan, didukung oleh Alexis Salimakers, Kevin De Bruyne, dan Leandro Trossard.

Di sisi lain, timnas Iran mengandalkan formasi defensif (5-4-1) yang dipimpin oleh Mehdi Taremi di lini depan.

Pertandingan langsung memanas sejak awal, di mana Lukaku mendapat kartu kuning setelah bertabrakan dengan kiper Piranvand (menit ke-3). Tim Belgia menguasai bola dan menekan ke depan, namun tendangan De Bruyne dan De Kuiper tidak berhasil menembus gawang (menit ke-9).

Peluang Iran dari serangan balik

Meskipun Belgia terus menekan, Iran mendapat peluang berbahaya melalui Kanani, yang melepaskan tendangan keras yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Courtois (menit ke-14).

Tarmi mengira ia telah membuka skor dari tendangan bebas, namun gol tersebut dianulir karena offside (menit ke-27), sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol, meskipun De Kuiper memiliki peluang di menit-menit akhir (menit ke-44).

Peranvand menyelamatkan Iran

Pada babak kedua, tim Belgia terus melancarkan serangan, di mana Salimakers membuang peluang dari tendangan sudut (menit ke-50).

Setelah memasukkan Vanaken, Castagne, dan Lukebakio, tim Belgia mengira mereka telah memecah kebuntuan, namun Piranfand melakukan penyelamatan luar biasa atas tendangan De Kuiper dari jarak dekat (menit 59).

Pengusiran Ngoy Memperumit Situasi

Situasi semakin rumit bagi Belgia setelah Ngoyi menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Taremi (menit 67), sehingga Setan Merah harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Dengan kekurangan pemain, serangan Belgia menjadi kurang efektif, sementara Iran berusaha memanfaatkan situasi tersebut, namun Courtois berhasil menahan tendangan keras (menit 82).

Menit-menit akhir yang menegangkan

Di menit-menit terakhir, Piranvand terus tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan berturut-turut atas upaya De Kuiper (menit 87, menit 88), sehingga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dan memberi timnya satu poin berharga.

Klasemen Grup

Dengan hasil ini, timnas Belgia sementara menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan dua poin, sejajar dengan Iran, menjelang pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru pada Senin dini hari, di mana pemenangnya akan memuncaki grup.