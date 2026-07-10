Belgia dalam konflik: seorang pemain tiba-tiba dilarang bermain melawan Spanyol

Belgia terlibat perselisihan dengan Sporting Portugal terkait kondisi kebugaran Zeno Debast. Klub asal Portugal tersebut melarang sang bek untuk bermain di babak perempat final Piala Dunia.

Selasa lalu, Belgia berhasil menang 4-1 atas tuan rumah Amerika Serikat dalam pertandingan yang spektakuler. Dengan demikian, Setan Merah berhasil mengamankan tempat di delapan besar turnamen ini.

Di babak perempat final, Spanyol akan menjadi lawan pada Jumat malam. Tim asuhan Rudi García harus bermain tanpa Amadou Onana (ia mengalami robekan ligamen silang saat melawan AS) dan Debast, yang kini dinyatakan cedera oleh klubnya.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Sepak Bola Belgia (RFBA) memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut. “Debast tidak akan tersedia untuk babak perempat final. Klubnya, Sporting CP, telah memberi tahu sang pemain bahwa secara medis ia belum cukup fit untuk bertanding.”

“Penilaian ini berbeda dengan penilaian staf medis kami sendiri, serta dengan otoritas medis dan asuransi FIFA.”

“Zeno saat ini berlatih secara individu di bawah bimbingan departemen Peningkatan Kinerja RFBA,” demikian pernyataan tersebut ditutup oleh asosiasi tersebut. Dengan demikian, tampaknya Debast tidak akan bermain sama sekali di Piala Dunia ini.