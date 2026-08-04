Sejak double bersejarah berupa gelar liga dan kemenangan piala pada musim 2020/21, Besiktas secara bertahap kehilangan kedekatan dengan rival sekotanya, Galatasaray dan Fenerbahce. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mampu finis lebih baik dari peringkat ketiga. Pada musim lalu pun Besiktas tidak berperan dalam persaingan gelar dan mengakhiri musim di posisi keempat. Kini hal itu ingin diubah.

Untuk itu, Black Eagles benar-benar jor-joran di bursa transfer musim panas ini. Untuk Dogan Alemdar, Ilhan Fakili, dan mantan kiper Bayern Alexander Nübel, klub papan atas Turki itu mengeluarkan sekitar 11 juta euro. Bek kiri Kassoum Ouattara dari AS Monaco menelan biaya delapan juta euro, sementara Leandro Trossard dari juara Inggris Arsenal diboyong dengan mahar 18 juta euro. Namun, jumlah terbesar dihabiskan untuk Orkun Kökcü: awalnya hanya dipinjam dari Benfica Lisbon, gelandang itu bergabung secara permanen dengan Besiktas setelah musim berakhir lewat kewajiban pembelian. Nilai totalnya, termasuk bonus, bisa mencapai 30 juta euro, yang menandai rekor baru klub.

Ditambah lagi ada transfer gratis mantan pemain Dortmund, Salih Özcan, dengan kemungkinan masih ada pemain baru lainnya yang akan datang. Superstar Mohamed Salah juga masuk dalam daftar incaran. Secara keseluruhan, total pengeluaran mereka hingga saat ini sudah mencapai sekitar 67 juta euro - belum pernah sebelumnya Besiktas berinvestasi sebesar itu dalam satu musim panas dan mereka juga untuk pertama kalinya menembus angka 60 juta euro.

Namun, itu berbanding dengan pemasukan yang kecil: dari penjualan pemain, klub sejauh ini bahkan belum meraup sepuluh juta euro. Ernest Muci pindah ke Trabzonspor seharga 8,5 juta euro, sementara Gökhan Sazdagi hanya menghasilkan 200.000 euro.

Belanja besar meski terlilit utang: arah transfer berisiko Besiktas

Segalanya mengindikasikan bahwa Besiktas akan menutup jendela transfer ini dengan minus. Bagi juara Turki 16 kali itu, hal tersebut sudah lama bukan lagi kasus pengecualian. Sejak musim 2020/21, mereka mencatat pengeluaran transfer yang lebih tinggi daripada pemasukan di setiap musim - dan defisitnya terus membesar. Jika minus pada 2021/22 masih berada di kisaran empat juta euro, belakangan jumlahnya sudah mencapai hampir 28 juta euro.

Dampak dari kebijakan transfer dan belanja ini kini tercermin jelas dalam kondisi finansial Besiktas. Menurut laporan media, utang klub kini mencapai sekitar 360 juta euro. Pengeluaran transfer yang tinggi memang turut berkontribusi, tetapi beban yang lebih besar muncul dari biaya personel yang terus tinggi serta beban bunga dari pinjaman yang sudah ada.

Khusus biaya pembiayaan, hal itu telah menjadi masalah besar bagi Besiktas. "Beban bunga tahunan klub kami, yang hampir mencapai 50 juta euro, adalah hambatan terbesar bagi kesuksesan kami. Dengan jumlah itu, orang bisa membangun tim sepakbola yang benar-benar baru," tegas presiden klub Serdal Adali. Pada Juni 2025, ia sudah memperingatkan dalam rapat umum soal dinamika utang tersebut: "Besiktas saat ini membayar bunga 125.000 euro per hari, 4 juta euro per bulan, dan sekitar 50 juta euro per tahun. Ketika rapat dewan berakhir, utang Besiktas sudah akan bertambah lagi sebesar lima juta lira Turki."

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen klub - seperti banyak klub papan atas Turki lainnya - semakin mengandalkan transfer pemain tenar dan berharap pada kesuksesan instan di lapangan. Efek yang diinginkan tidak datang - sebaliknya, beban finansial tetap ada. Terutama struktur gaji yang sangat terbebani akibat hal tersebut. Rafa Silva (2024–2026 di Besiktas) disebut menerima total 10 juta euro per tahun termasuk bonus, sementara Ciro Immobile juga mendapatkan paket yang menggiurkan selama waktunya di Besiktas. Tammy Abraham dan Wilfred Ndidi kabarnya meraup lebih dari lima juta euro per tahun. Para rekrutan top saat ini seperti Trossard dan Nübel juga menerima kontrak bernilai tinggi.

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Besiktas sudah 13 kali ganti pelatih sejak 2020

Namun, bukan hanya skuad pemain yang terus membebani keuangan. Di posisi pelatih pun, pergantian yang terlalu sering menimbulkan biaya besar. Sejak 2020, Besiktas tercatat sampai 13 kali berganti pelatih - beberapa bahkan kembali lebih dari sekali. Terakhir, mereka berpisah untuk kedua kalinya dengan Sergen Yalcin (pelatih juara 2020/21), sebelum Vincenzo Italiano mengambil alih pada Juni. Banyaknya pemecatan itu menumpuk menjadi pesangon yang besar.

Meski keputusan personel itu mahal, Besiktas tetap keras kepala mempertahankan strateginya. Jalur ini juga dimungkinkan karena ada prospek keringanan finansial. Peran sentral dalam hal itu dimainkan oleh apa yang disebut proyek Dikilitas, yang dipuji Adali sebagai "sumber pemasukan terbesar dalam sejarah Besiktas". Namun, apa sebenarnya yang ada di balik rencana tersebut?

Seperti Galatasaray dan Fenerbahce: apakah proyek properti menjadi penyelamat Besiktas?

Melalui proyek Dikilitas, klub tradisional itu mendorong sebuah proyek properti bernilai jutaan yang ditujukan untuk mengamankan masa depan finansial dalam jangka panjang. Konsepnya didasarkan pada sebidang lahan di distrik pusat Istanbul, Dikilitas - dekat dengan markas klub dan stadion kandang. Area tersebut sejauh ini nyaris tidak dimanfaatkan secara ekonomi. Bekerja sama dengan perusahaan properti negara Emlak Konut GYO, di sana akan dibangun properti hunian dan komersial. Izin yang dibutuhkan sudah diberikan pada April 2025. Bagi Besiktas, kesepakatan ini jelas merupakan terobosan besar. Alih-alih aset mati, klub kini berpeluang memperoleh pemasukan sekitar 200 juta euro pada masa depan melalui pemasaran properti mewah tersebut.

Presiden Adali melihat proyek-proyek seperti ini sebagai salah satu alasan utama mengapa Besiktas belakangan tertinggal dari Galatasaray dan Fenerbahce. "Rival abadi kami telah selama bertahun-tahun menghasilkan pemasukan dari proyek properti. Sementara kami hanya menyaksikan. Sekarang kami memperbaiki kesalahan itu," jelas Adali.

Sang presiden juga menekankan pentingnya sumber pemasukan seperti ini untuk perencanaan skuad: "Pemain bintang direkrut melalui proyek seperti ini. Rival kami membayar gaji para pemain mereka dengan pemasukan dari proyek-proyek tersebut. Kami akan melakukan hal yang sama."

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Presiden Adali: "Ke depannya kami akan kembali bersaing memperebutkan gelar"

Selain Dikilitas, Adali mengumumkan langkah-langkah lain untuk memperbaiki situasi finansial. BJK Plaza yang kosong akan disewakan kepada jaringan hotel internasional. Dengan begitu, pemasukan sewa tahunan bisa naik menjadi sekitar 3,5 juta euro. Adali juga menyampaikan bahwa kontrak sewa baru untuk lahan di Fulya telah dinegosiasikan demi keuntungan klub.

Selain itu, porsi kepemilikan klub melalui peningkatan modal di Besiktas Football Investments Inc. naik dari 51 menjadi 70 persen. Menurut Adali, dengan cara itu utang sebesar 35 juta euro bisa dilunasi tanpa menggunakan uang dari kas klub.

Untuk masa depan, Besiktas pun bertumpu pada proyek-proyek yang diumumkan tersebut dan penataan ulang finansial. Adali yakin jalan yang telah dipilih itu dalam jangka panjang bisa mengembalikan kesuksesan: "Jika kami memulai proyek-proyek ini, kami tidak hanya akan menyelesaikan masalah utang kami, tetapi juga membangun tim yang pada masa depan bisa bersaing memperebutkan gelar."