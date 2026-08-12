Satu informasi penting terlebih dahulu: Tidak menutup kemungkinan bahwa situasi sejumlah sosok yang dibahas dalam teks ini sudah berubah lagi antara waktu publikasi dan saat ini. Mungkin Nicolas Jackson sudah dijual, mungkin seseorang dipinjamkan, mungkin juga ada hal lain yang terjadi pada pesepakbola lain yang berkaitan dengan FC Chelsea. Sebab, saat ini jumlahnya memang cukup banyak. Pada Rabu, misalnya, perekrutan Pep Chavarría dengan nilai yang dikabarkan mencapai 19 juta euro plus bonus resmi diumumkan.

Namun pada akhirnya, ini bukan soal kepingan-kepingan kecil secara individual. Melainkan tentang "karya besar secara keseluruhan" yang sedang diperlihatkan Chelsea belakangan ini. Bahkan untuk ukuran mereka sendiri, klub London itu sedang menjalani periode transfer yang cukup gila. Chelsea sedang mengumpulkan skuad dengan skala bersejarah. Baik dari segi jumlah pemain maupun biayanya.

Pertama-tama, mari menoleh ke belakang: Sejak diambil alih oleh konglomerat investor BlueCo yang dipimpin Todd Boehly pada 2022, Chelsea mengkhususkan diri pada perekrutan massal talenta mahal yang masih bisa dikembangkan. Motonya adalah: datangkan sebanyak mungkin talenta, ikat mereka dengan kontrak selama mungkin, lalu berharap nilai pasar mereka meningkat. Kadang cara itu berhasil, kadang juga tidak.

Yang terutama, dengan strategi ini kesuksesan olahraga yang berkelanjutan tak kunjung datang. Chelsea memang memenangkan Piala Dunia Antarklub pada 2025, tetapi di Premier League sejak akuisisi itu mereka hanya finis di posisi 12, 6, 4, dan 10. Pada musim lalu, Chelsea membakar habis dua pelatih, Enzo Maresca dan Liam Rosenior, dan gagal lolos ke kompetisi internasional.

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Pemain senior melengkapi koleksi talenta Chelsea

Kini Xabi Alonso diharapkan menjadi solusi, dan itu sebenarnya cukup pas. Seperti Chelsea, Alonso pernah identik dengan kesuksesan, tetapi ia juga menatap kembali masa lalu yang rumit belakangan ini termasuk pemecatan di Real Madrid. Di Chelsea, Alonso langsung melakukan penyesuaian strategi di bursa transfer. "Kami ingin skuad yang memiliki keseimbangan yang tepat antara kualitas dan mentalitas," jelasnya segera setelah kedatangannya.

Menurutnya, semua talenta itu membutuhkan lebih banyak pengalaman di sisi mereka - dan langsung dijalankan! Target utama Granit Xhaka (33) memang tidak bisa didapatkan. Namun, Chelsea merekrut dua veteran Inggris. Gelandang Jordan Henderson (36) datang secara gratis dari FC Brentford dan penyerang Danny Welbeck (35) seharga enam juta euro dari Brighton & Hove Albion.

Keinginan Alonso akan pengalaman (atau "mentalitas") pada saat yang sama juga tidak meredakan kerakusan para petinggi terhadap talenta yang masih bisa dikembangkan. 57 juta untuk bek kanan Marco Palestra (21) dari Atalanta Bergamo. 50 juta untuk winger kanan Geovany Quenda (19) dari Sporting Lisbon. 40 juta untuk gelandang Valentin Barco (22) dari klub mitra Racing Strasbourg. Dan seterusnya sampai pada: 2,4 juta untuk penyerang Dastan Satpaev (18) dari Kairat Almaty.

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Morgan Rogers adalah pemain termahal kelima dalam sejarah sepakbola

Selain itu, banyak pemain pinjaman kembali, misalnya Nicolas Jackson dari FC Bayern dan beberapa lainnya yang sempat diparkir di Strasbourg. Mykhaylo Mudryk yang dulu digadang-gadang baru-baru ini merayakan comeback-nya dalam laga uji coba setelah masa skorsing dopingnya yang nyaris dua tahun berakhir. Oh ya, hampir lupa: Morgan Rogers datang dari Aston Villa dengan biaya 138 juta euro. Gelandang serang berusia 23 tahun itu pun menjadi transfer termahal kelima dalam sejarah sepakbola.

Secara keseluruhan, Chelsea menginvestasikan 408 juta euro pada periode transfer ini. Itu menjadi jumlah tertinggi di dunia dengan selisih sangat jauh dibanding semua klub lain, dengan Tottenham Hotspur menyusul jauh di posisi kedua. Rekor pengeluaran sebuah klub dalam satu periode transfer sebelumnya dicatatkan FC Liverpool pada musim panas lalu dengan 483 juta. Dengan transfer Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), yang kini diumumkan Chelsea, angka 400 juta itu telah terlewati.

Bek kiri asal Spanyol itu adalah pemain baru ke-17 pada musim panas ini, sementara yang dilepas baru enam orang. Meski ada pemasukan dari penjualan, antara lain Andrey Santos dan Marc Cucurella, saldo transfer Chelsea yang minus 246 juta juga tak tertandingi di dunia.

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FC Chelsea: 25 pemain kabarnya boleh pergi

Skuad Chelsea saat ini terdiri dari 39 pemain, bahkan untuk ukuran Premier League angka itu luar biasa. Tak satu pun dari 39 kontrak itu berakhir pada 2027, bahkan 34 di antaranya masih berlaku setidaknya selama tiga tahun lagi. Saat ini Chelsea memiliki delapan bek tengah (di Transfermarkt semuanya ditaksir memiliki nilai pasar minimal sepuluh juta euro), lalu - setelah kedatangan Chavarria - delapan bek sayap, dan sebagai puncaknya tujuh penyerang tengah.

Setelah pesta belanja ini, kini akan menyusul gelombang besar kepergian pemain. Pada Sabtu, Sun asal Inggris melaporkan bahwa 25 pemain pada prinsipnya boleh meninggalkan klub. Di antaranya pemain yang kembali Jackson, harapan lini depan Inggris Liam Delap (dikaitkan dengan Aston Villa), Mudryk, dan mantan pemain pinjaman Borussia Dortmund Aaron Anselmino. Jika tak ada peminat, masih ada kemungkinan untuk begitu saja membuang pemain yang tak diinginkan ke klub mitra di Strasbourg sesaat sebelum penutupan bursa transfer.

Jika angka yang ditawarkan sesuai, pemain-pemain kunci musim lalu rupanya juga dianggap sebagai kandidat penjualan. Misalnya winger kanan Pedro Neto atau motor lini tengah Enzo Fernandez, yang sudah dikaitkan dengan Real Madrid dan Manchester City. Jika Fernandez pergi, Chelsea bisa mengintensifkan upaya untuk mendatangkan pemain yang kabarnya diinginkan Alonso, Martin Zubimendi, dari rival sekota FC Arsenal.

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Chelsea baru-baru ini dipermalukan klub asal Malaysia

Di tengah situasi yang benar-benar tidak jelas ini, Alonso menyiapkan tim racikannya untuk musim baru - dan tidak mengejutkan, hasilnya berjalan naik-turun. Setelah kemenangan tipis atas Western Sydney Wanderers, menyusul kekalahan dari Tottenham dan Juventus Turin. Demi memberi menit bermain kepada sebanyak mungkin pemain, Chelsea pada akhir pekan bahkan menjadwalkan dua laga uji coba dalam rentang 24 jam.

Sebuah starting XI yang cukup bertabur nama setidaknya meraih hasil yang patut dihormati dengan kemenangan 3-0 atas AC Milan pada Sabtu, sebelum pada Minggu sebuah tim berisi pemain pelapis (dengan antara lain Jackson, Estevao, dan Jamie Gittens) dipermalukan Johor DT dari Malaysia. Hanya berkat dua penalti yang dikonversi Delap dan satu gol bunuh diri di akhir laga, mereka mampu meraih hasil 3-3. Sun yang dikenal dengan permainan katanya memasang judul "Alon-so bad", sementara Daily Mail menyebutnya sebagai sebuah "lelucon".

Pada 24 Agustus, Chelsea memulai musim baru dengan laga tandang melawan FC Fulham. Siapa saja yang masih ada di skuad saat itu dan seperti apa susunan starting XI-nya, saat ini tampak sepenuhnya tidak jelas.