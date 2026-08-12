Satu informasi penting terlebih dulu: tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi sejumlah sosok yang dibahas dalam teks ini sudah kembali berubah antara waktu publikasi dan saat ini. Mungkin Nicolas Jackson sudah dijual, mungkin Pep Chavarria sudah menandatangani kontrak, mungkin seseorang dipinjamkan, mungkin juga ada hal lain yang terjadi pada pesepakbola lain yang berkaitan dengan FC Chelsea. Sebab, saat ini memang ada sangat banyak kasus seperti itu.

Namun pada akhirnya, ini sama sekali bukan soal kepingan-kepingan kecil secara individual. Melainkan soal "karya utuh" yang diperlihatkan Chelsea belakangan ini. Bahkan menurut standar mereka sendiri, klub London itu sedang menjalani periode transfer yang benar-benar gila. Chelsea sedang mengumpulkan skuad dengan skala bersejarah. Baik dari segi jumlah pemain maupun biayanya.

Pertama, mari melihat ke belakang: sejak diambil alih konglomerat investor BlueCo yang dipimpin Todd Boehly pada 2022, Chelsea mengkhususkan diri pada perekrutan massal talenta mahal yang masih bisa dikembangkan. Motonya: rekrut sebanyak mungkin talenta, ikat mereka dengan kontrak selama mungkin, lalu berharap nilai pasar mereka meningkat. Itu kadang berhasil dan kadang juga tidak.

Yang paling utama, dengan strategi ini kesuksesan olahraga yang berkelanjutan tak kunjung datang. Chelsea memang menjuarai Piala Dunia Antarklub pada 2025, tetapi di Premier League sejak pengambilalihan itu mereka hanya finis di posisi 12, 6, 4, dan 10. Pada musim lalu, Chelsea mengorbankan dua pelatih, Enzo Maresca dan Liam Rosenior, serta gagal lolos ke kompetisi internasional.

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Pemain berpengalaman melengkapi kumpulan talenta Chelsea

Kini Xabi Alonso diharapkan bisa membereskannya, dan itu sebenarnya cukup cocok. Seperti Chelsea, Alonso pernah identik dengan kesuksesan, tetapi ia juga menatap kembali masa lalu terkininya yang rumit termasuk pemecatan di Real Madrid. Di Chelsea, Alonso langsung memicu penyesuaian strategi di bursa transfer. "Kami ingin skuad yang memiliki keseimbangan tepat antara kualitas dan mentalitas," jelasnya sesaat setelah kedatangannya.

Menurutnya, semua talenta itu membutuhkan lebih banyak pengalaman di sisi mereka - dan mulailah! Target utama Granit Xhaka (33) memang tak bisa didapatkan. Namun, Chelsea merekrut dua veteran Inggris. Gelandang Jordan Henderson (36) datang dengan status bebas transfer dari FC Brentford dan penyerang Danny Welbeck (35) seharga enam juta euro dari Brighton & Hove Albion.

Keinginan Alonso akan pengalaman (atau "mentalitas") pada saat yang sama juga tidak meredakan kerakusan para petinggi terhadap talenta yang bisa dikembangkan. 57 juta untuk bek kanan Marco Palestra (21) dari Atalanta Bergamo. 50 juta untuk winger kanan Geovany Quenda (19) dari Sporting Lisbon. 40 juta untuk gelandang Valentin Barco (22) dari klub mitra Racing Strasbourg. Dan seterusnya hingga: 2,4 juta untuk penyerang Dastan Satpaev (18) dari Kairat Almaty.

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Morgan Rogers adalah pemain termahal kelima dalam sejarah sepakbola

Selain itu, banyak pemain pinjaman kembali, misalnya Nicolas Jackson dari FC Bayern dan beberapa lainnya yang diparkir di Strasbourg. Mykhaylo Mudryk, yang dulu digadang-gadang penuh harapan, baru-baru ini merayakan comeback-nya dalam laga uji coba setelah masa skorsing doping hampir dua tahunnya berakhir. Oh ya, hampir lupa: Morgan Rogers datang dari Aston Villa dengan nilai 138 juta euro. Gelandang serang berusia 23 tahun itu pun menjadi transfer termahal kelima dalam sejarah sepakbola.

Secara keseluruhan, Chelsea sejauh ini telah menginvestasikan 389 juta euro pada periode transfer ini. Itu merupakan jumlah tertinggi di antara semua klub di dunia dengan selisih sangat jauh, sementara Tottenham Hotspur yang berada di posisi kedua tertinggal jauh. Rekor pengeluaran sebuah klub dalam satu periode transfer sebelumnya dicatat FC Liverpool pada musim panas lalu dengan 483 juta. Chelsea tampaknya segera melampaui angka 400 juta. Dalam transfer Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano) senilai 25 juta, tinggal pengumumannya saja yang belum ada.

Bek kiri Spanyol itu akan menjadi pemain baru ke-17 pada musim panas ini, sementara sejauh ini baru enam yang dilepas. Meski ada pemasukan dari penjualan, antara lain Andrey Santos dan Marc Cucurella, saldo transfer Chelsea yang minus 227 juta juga tak tertandingi di dunia.

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FC Chelsea: 25 pemain kabarnya boleh pergi

Skuad Chelsea saat ini terdiri dari 39 pemain, angka yang luar biasa bahkan menurut standar Premier League. Tak satu pun dari 39 kontrak itu berakhir pada 2027, bahkan 34 di antaranya masih berlaku setidaknya tiga tahun lagi. Chelsea saat ini memiliki delapan bek tengah (menurut Transfermarkt semuanya ditaksir memiliki nilai pasar setidaknya sepuluh juta euro), tujuh bek sayap (dengan Chavarria segera menjadi delapan), dan sebagai puncaknya tujuh penyerang tengah.

Setelah pesta belanja ini, kini gelombang besar kepergian akan mengikuti. Pada Sabtu, media Inggris Sun melaporkan bahwa pada prinsipnya 25 pemain boleh meninggalkan klub. Di antaranya Jackson yang kembali, harapan lini serang Inggris Liam Delap (dikaitkan dengan Aston Villa), Mudryk, dan mantan pemain pinjaman BVB Aaron Anselmino. Jika tak ada peminat, masih ada kemungkinan untuk begitu saja menyingkirkan pemain yang tak diinginkan ke klub mitra di Strasbourg sesaat sebelum penutupan bursa transfer.

Ngomong-ngomong, selama nilai tawaran yang datang sesuai, para pilar utama musim lalu juga dianggap sebagai kandidat penjualan. Misalnya winger kanan Pedro Neto atau motor lini tengah Enzo Fernandez, yang sudah dikaitkan dengan Real Madrid dan Manchester City. Jika Fernandez pergi, Chelsea bisa mengintensifkan upaya untuk mendatangkan pemain yang kabarnya menjadi keinginan Alonso, Martin Zubimendi, dari rival sekota FC Arsenal.

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Chelsea terakhir kali dipermalukan klub asal Malaysia

Di tengah situasi yang benar-benar tidak jelas ini, Alonso menyiapkan tim racikannya untuk musim baru - dan tak mengejutkan, hasilnya cenderung naik-turun. Setelah kemenangan tipis atas Western Sydney Wanderers, menyusul kekalahan dari Tottenham dan Juventus Turin. Demi memberi menit bermain kepada sebanyak mungkin pemain, Chelsea bahkan mengatur dua laga uji coba dalam rentang 24 jam pada akhir pekan.

Starting XI yang diisi nama-nama cukup mentereng setidaknya meraih hasil yang patut dihormati lewat kemenangan 3-0 atas AC Milan pada Sabtu, sebelum pada Minggu tim cadangan (yang antara lain diperkuat Jackson, Estevao, dan Jamie Gittens) dipermalukan oleh Johor DT dari Malaysia. Hanya berkat dua penalti yang dikonversi Delap dan gol bunuh diri di akhir laga, mereka mampu memaksakan hasil 3-3. Sun yang dikenal dengan permainan katanya memberi judul "Alon-so bad", sementara Daily Mail menyebutnya sebagai sebuah "lelucon".

Pada 24 Agustus, Chelsea akan memulai musim baru dengan laga tandang melawan FC Fulham. Siapa saja yang saat itu masih ada di skuad dan seperti apa susunan starting XI-nya, saat ini tampak benar-benar belum jelas.