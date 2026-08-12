Satu informasi penting terlebih dahulu: Tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi sejumlah sosok yang dibahas dalam teks ini sudah kembali berubah antara waktu publikasi dan saat ini. Mungkin Nicolas Jackson sudah dijual, mungkin seseorang dipinjamkan, mungkin juga sesuatu yang lain terjadi pada pesepakbola lain yang berkaitan dengan FC Chelsea. Soalnya, saat ini ada sangat banyak kasus semacam itu. Pada Rabu, misalnya, perekrutan Pep Chavarría dengan nilai yang dikabarkan mencapai 19 juta euro plus bonus resmi diumumkan.

Namun pada akhirnya, pembahasan di sini sama sekali bukan soal kepingan-kepingan kecil secara individual. Melainkan tentang "karya keseluruhan" yang sedang ditampilkan Chelsea belakangan ini. Bahkan menurut standar mereka sendiri, klub London itu sedang menjalani periode transfer yang cukup gila. Chelsea sedang mengumpulkan skuad dengan skala bersejarah. Baik dari segi jumlah pemain maupun biayanya.

Pertama, mari melihat ke belakang: Sejak diambil alih oleh konglomerat investor BlueCo yang dipimpin Todd Boehly pada 2022, Chelsea mengkhususkan diri pada perekrutan massal talenta mahal yang masih bisa dikembangkan. Motonya adalah: datangkan talenta sebanyak mungkin, ikat dengan kontrak selama mungkin, lalu berharap nilai pasar mereka meningkat. Strategi itu kadang berhasil dan kadang tidak.

Namun yang terutama, dengan strategi ini kesuksesan olahraga yang berkelanjutan tak kunjung datang. Chelsea memang memenangi Piala Dunia Antarklub pada 2025, tetapi di Premier League sejak pengambilalihan itu mereka hanya finis di peringkat 12, 6, 4, dan 10. Pada musim lalu, Chelsea membakar dua pelatih, Enzo Maresca dan Liam Rosenior, serta gagal lolos ke kompetisi internasional.

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Pemain berpengalaman melengkapi kumpulan talenta Chelsea

Kini Xabi Alonso diharapkan bisa membereskannya, dan itu sebenarnya cukup cocok. Seperti Chelsea, Alonso pernah identik dengan kesuksesan, tetapi ia juga memiliki masa lalu yang rumit belakangan ini termasuk pemecatan di Real Madrid. Di Chelsea, Alonso segera mendorong penyesuaian strategi di bursa transfer. "Kami ingin skuad yang memiliki keseimbangan yang tepat antara kualitas dan mentalitas," jelasnya segera setelah kedatangannya.

Menurutnya, semua talenta itu membutuhkan lebih banyak pengalaman di sisi mereka - dan langsung jalan! Target utama Granit Xhaka (33) memang tidak bisa didapatkan. Namun Chelsea merekrut dua veteran Inggris. Gelandang Jordan Henderson (36) datang secara gratis dari FC Brentford dan penyerang Danny Welbeck (35) seharga enam juta euro dari Brighton & Hove Albion.

Keinginan Alonso akan pengalaman (atau "mentalitas") pada saat yang sama juga tidak meredakan hasrat para petinggi terhadap talenta yang bisa dikembangkan. 57 juta untuk bek kanan Marco Palestra (21) dari Atalanta Bergamo. 50 juta untuk winger kanan Geovany Quenda (19) dari Sporting Lisbon. 40 juta untuk gelandang Valentin Barco (22) dari klub partner Racing Strasbourg. Dan seterusnya sampai pada: 2,4 juta untuk penyerang Dastan Satpaev (18) dari Kairat Almaty.

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Morgan Rogers adalah pemain termahal kelima dalam sejarah sepakbola

Selain itu, banyak pemain pinjaman juga kembali, misalnya Nicolas Jackson dari Bayern Munich dan beberapa lainnya yang sempat diparkir di Strasbourg. Mantan talenta harapan Mykhaylo Mudryk baru-baru ini merayakan comeback dalam sebuah laga uji coba setelah hukuman larangan bermain karena doping yang hampir berlangsung dua tahun berakhir. Oh ya, hampir lupa: Morgan Rogers datang dari Aston Villa dengan nilai 138 juta euro. Dengan itu, gelandang serang 23 tahun tersebut menjadi transfer termahal kelima dalam sejarah sepakbola.

Secara keseluruhan, Chelsea menginvestasikan 408 juta euro pada periode transfer ini. Itu merupakan jumlah tertinggi di dunia dengan selisih sangat jauh dari klub mana pun, dengan Tottenham Hotspur tertinggal jauh di posisi kedua. Rekor pengeluaran klub dalam satu periode transfer sejauh ini dicatatkan FC Liverpool musim panas lalu dengan 483 juta. Dengan transfer Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), yang kini diumumkan Chelsea, angka 400 juta sudah terlewati.

Bek kiri asal Spanyol itu adalah pemain baru ke-17 musim panas ini, sementara yang dilepas baru enam. Meski ada pemasukan dari penjualan antara lain Andrey Santos dan Marc Cucurella, neraca transfer Chelsea yang minus 246 juta juga tak tertandingi di dunia.

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FC Chelsea: 25 pemain kabarnya boleh pergi

Skuad Chelsea saat ini terdiri dari 39 pemain, bahkan menurut standar Premier League itu merupakan angka yang luar biasa. Tak satu pun dari 39 kontrak itu berakhir pada 2027, bahkan 34 di antaranya masih berlaku setidaknya tiga tahun lagi. Saat ini Chelsea memiliki delapan bek tengah (menurut Transfermarkt semuanya ditaksir memiliki nilai pasar setidaknya sepuluh juta euro), lalu - setelah kedatangan Chavarria - delapan bek sayap dan puncaknya tujuh striker.

Setelah pesta belanja itu, kini gelombang besar kepergian disebut akan menyusul. Pada Sabtu, harian Inggris Sun melaporkan bahwa 25 pemain pada prinsipnya boleh meninggalkan klub. Di antaranya pemain yang kembali Jackson, harapan lini serang Inggris Liam Delap (dikaitkan dengan Aston Villa), Mudryk, dan eks pemain pinjaman BVB Aaron Anselmino. Jika tak ada peminat, masih ada kemungkinan untuk begitu saja menyingkirkan pemain yang tidak diinginkan ke klub partner di Strasbourg sesaat sebelum bursa transfer ditutup.

Kalau pun tawaran angkanya sesuai, para pemain kunci musim lalu juga disebut sebagai kandidat penjualan. Misalnya winger kanan Pedro Neto atau motor lini tengah Enzo Fernandez, yang sudah dikaitkan dengan Real Madrid dan Manchester City. Jika Fernandez pergi, Chelsea bisa mengintensifkan upaya untuk mendapatkan pemain yang kabarnya menjadi keinginan Alonso, Martin Zubimendi, dari rival sekota FC Arsenal.

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Chelsea terakhir kali dipermalukan klub asal Malaysia

Dalam situasi yang sepenuhnya tidak jelas ini, Alonso sedang menyiapkan tim rakitannya untuk musim baru - dan tak mengejutkan, hasilnya cenderung campur aduk. Setelah kemenangan tipis atas Western Sydney Wanderers, menyusul kekalahan dari Tottenham dan Juventus Turin. Demi bisa memberikan menit bermain kepada sebanyak mungkin pemain, Chelsea pada akhir pekan bahkan mengatur dua laga uji coba dalam rentang 24 jam.

Sebuah susunan starter yang cukup bertabur nama setidaknya meraih hasil yang layak diperhitungkan lewat kemenangan 3-0 atas AC Milan pada Sabtu, sebelum pada Minggu tim berisi para pemain pelapis (termasuk Jackson, Estevao, dan Jamie Gittens) dipermalukan oleh Johor DT dari Malaysia. Hanya berkat dua penalti yang dikonversi Delap dan satu gol bunuh diri di akhir laga, mereka bisa memaksakan hasil 3-3. Sun yang dikenal dengan permainan katanya menulis judul "Alon-so bad", sementara Daily Mail menyebutnya sebuah "lelucon".

Pada 24 Agustus, Chelsea memulai musim baru dengan laga tandang melawan FC Fulham. Siapa saja yang saat itu masih ada di dalam skuad dan seperti apa susunan starter-nya, saat ini tampak sepenuhnya belum jelas.