Ada laga-laga yang menempati buku besar sejarah, lalu ada laga-laga yang mendefinisikan jiwa sebuah bangsa. Bagi Belanda, semifinal Piala Eropa 1988 melawan Jerman Barat termasuk yang kedua. Ini tak pernah semata soal tempat di final; ini tentang mengusir hantu final Piala Dunia 1974, yang secara puitis dijuluki "Mother of All Defeats." Pada malam yang lembap di Hamburg, udara di Volksparkstadion dipenuhi lebih dari sekadar aroma rumput pertengahan musim panas. Atmosfernya sarat oleh beban empat belas tahun kepahitan, rivalitas yang berakar pada luka-luka sebuah benua dan pengejaran tanpa henti akan pembalasan di panggung olahraga.

Beban sejarah di Hamburg

Untuk memahami atmosfer pada 1988, seseorang harus merasakan ketegangan yang memancar dari kubu Belanda. Luka 1974 tak pernah benar-benar sembuh; luka itu hanya membusuk di balik efisiensi klinis kesuksesan Jerman. Jerman Barat, sang tuan rumah, adalah objek tak tergoyahkan, dipimpin Lothar Matthäus yang pantang menyerah dan diarahkan oleh pragmatisme taktis Franz Beckenbauer. Rinus Michels, arsitek Total Football, kembali ke bangku cadangan Belanda dengan generasi baru, Gullit, Rijkaard, dan Van Basten, yang membawa bukan hanya instruksi taktis dari pelatih mereka, tetapi juga beban emosional dari orang tua mereka. Kerumunan 61.330 penonton menjadi lautan putih dan oranye, campuran yang mudah meledak antara harapan dan kecemasan historis.

Babak pertama berlangsung ketat, seperti pertandingan catur taktis yang dimainkan dengan intensitas menyesakkan. Jerman tampil disiplin, menutup jalur kreativitas Ruud Gullit dan memastikan Marco van Basten yang masih muda sebagian besar tetap berada di pinggiran permainan. Setiap tekel disambut gemuruh, setiap umpan salah dibalas tarikan napas kolektif. Belanda secara teknis sangat mumpuni, tetapi ada ketakutan yang terus tersisa bahwa sejarah memang ditakdirkan untuk terulang. Saat para pemain masuk ke ruang ganti pada jeda dengan skor masih kosong, hantu Gerd Müller seolah melayang di atas lapangan, pengingat bahwa melawan Jerman, bermain bagus jarang cukup untuk memastikan kemenangan.

Kisah dua penalti

Kebuntuan pecah pada menit ke-55, dan rasanya seperti naskah yang sudah akrab itu kembali ditulis. Jürgen Kohler jatuh di kotak penalti saat mendapat tantangan dari Frank Rijkaard, dan wasit asal Rumania Ioan Igna menunjuk titik putih. Lothar Matthäus, perwujudan ketenangan khas Jerman, maju dan melepaskan bola melewati Hans van Breukelen. Volksparkstadion meledak, dan untuk sesaat para pemain Belanda tampak seperti orang-orang yang pernah menonton film ini sebelumnya. Api oranye itu bergetar, terancam oleh kenyataan dingin akan satu lagi kemenangan Jerman di panggung terbesar. Namun ini adalah Belanda yang berbeda, tim yang ditempa dengan guratan keras kepala yang melengkapi kecemerlangan estetika mereka.

Pembalasan datang pada menit ke-74 lewat cara yang sama. Marco van Basten, yang mulai menemukan ritmenya, dinilai dilanggar oleh Kohler di area Jerman. Ronald Koeman, pria dengan es di nadinya dan gelegar di sepatu kanannya, melangkah maju. Dengan ketenangan yang bertolak belakang dengan riuh stadion, Koeman mengeksekusi penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1. Momentum berubah secara nyata. Belanda tak lagi bermain melawan Jerman; mereka bermain melawan waktu dan takdir. Gol Koeman menjadi katalis, melepaskan keraguan sebuah tim yang akhirnya percaya bahwa yang tak terkalahkan pun bisa ditumbangkan.

Van Basten meluncur ke dalam legenda

Saat pertandingan bergerak menuju perpanjangan waktu, ketegangan mencapai titik pecah. Lalu, pada menit ke-88, sebuah momen naluri predator murni tanpa campuran apa pun menuntaskan segalanya. Jan Wouters melepaskan umpan sliding penuh harapan ke jalur lari Marco van Basten. Sang penyerang, yang diburu Kohler yang meluncur, meregangkan seluruh tenaganya untuk menjangkau bola. Dalam satu gerakan mengalir, ia menyambar tembakan rendah melewati Eike Immel dan masuk ke sudut jauh gawang. Sisi stadion yang dipenuhi pendukung Belanda tenggelam dalam delirium yang telah menunggu selama empat belas tahun. Van Basten bukan sekadar mencetak gol; ia menulis sebuah pembebasan.

Peluit akhir memastikan kemenangan 2-1 untuk Belanda, memicu perayaan yang mengubah kanal-kanal Amsterdam menjadi karnaval. Adegan setelah laga sama legendarisnya dengan pertandingan itu sendiri, dengan Ronald Koeman yang terkenal bertukar jersey dengan Olaf Thon untuk melakukan sebuah gestur ejekan yang akan hidup dalam kenistaan. Rinus Michels dengan terkenal mengatakan bahwa meski mereka menjuarai turnamen dengan mengalahkan Uni Soviet di final, semifinal itulah "final yang sesungguhnya." Laga itu tetap menjadi malam paling definitif dalam sejarah sepak bola Belanda, momen ketika jersey oranye akhirnya keluar dari bayang-bayang panjang dan gelap para tetangga mereka untuk merebut tempat di bawah sinar matahari.