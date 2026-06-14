Liputan Pertandingan Internasional Belanda vs Jepang

Berikut adalah tabel yang merinci siaran internasional untuk pertandingan Belanda vs Jepang berdasarkan halaman yang disediakan. Hanya satu stasiun penyiaran per negara yang dipilih, dan tautan ke situs web resmi stasiun penyiaran tersebut disertakan jika memungkinkan.

Bulgaria

BNT 1

Kanada

TSN+

Chile

Chilevision

Cina

CCTV-5 Olahraga

Taiwan

ELTA Sports 1

Kolombia

Caracol TV

Teletica

Teletica Canal 7

Kroasia

HRT 2

Cyprus

Sigma TV

Republik Ceko

Nova Action

Denmark

TV2 Denmark

Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador

El Salvador

Canal 4 El Salvador

Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

Finlandia

YLE Areena

M6

M6

Jerman

ORF eins

Inggris

ITV 1 UK

Yunani

ERT 2

Honduras

Telecadena 7 dan 4

India

ZEE5

Indonesia

MAXstream TV

Republik Irlandia

ITV 1 Inggris

Israel

Sport 1

Italia

DAZN Italia

Jepang

DAZN Jepang

Korea Selatan

KBS2 Korea

Meksiko

Canal 5 Televisa

Amerika Serikat

Fubo TV

Cara menonton pertandingan Belanda vs Jepang dengan VPN

Gemini

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Pertandingan hari ini antara Belanda dan Jepang akan dimulai pada 14 Juni 2026, pukul 21:00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Belanda vs Jepang hari ini

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Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan tersebut berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

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Berita tim & susunan pemain

Susunan pemain inti yang telah dikonfirmasi

🇳🇱 Belanda (4-3-3)

Pelatih: Ronald Koeman

Penjaga gawang: Bart Verbruggen

Bek: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (C), Micky van de Ven

Gelandang: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders

Penyerang: Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo

🇯🇵 Jepang (3-4-2-1)

Pelatih: Hajime Moriyasu

Penjaga gawang: Zion Suzuki

Bek: Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito

Gelandang: Junya Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura

Gelandang Serang: Ritsu Doan, Takefusa Kubo

Penyerang: Ayase Ueda

Seragam yang telah dikonfirmasi

Belanda: Tim Belanda akan mengenakan seragam kandang klasik mereka. Atasan oranye, celana pendek hitam, dan kaus kaki hitam

Jepang: Tim Jepang juga akan mengenakan warna tradisional mereka. Kaos biru, celana pendek putih, dan kaus kaki biru

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Belanda memasuki pertandingan ini dengan rekor yang beragam belakangan ini, dengan catatan M-M-S-K-M dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada 8 Juni, dan mereka juga mengalahkan Norwegia 2-1 pada bulan Maret. Hasil imbang 1-1 dengan Ekuador dan kemenangan 4-0 atas Lituania dalam kualifikasi Piala Dunia disertai dengan kekalahan 0-1 dari Aljazair pada 3 Juni. Dalam lima pertandingan tersebut, Belanda mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.

Jepang tiba di Texas dalam performa luar biasa, dengan memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan satu gol pun di kandang. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Islandia pada 31 Mei. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 1-0 atas Inggris di Wembley dan kemenangan 1-0 di Skotlandia, keduanya pada bulan Maret, serta kemenangan 3-0 atas Bolivia dan kemenangan 2-0 atas Ghana pada November 2025. Jepang mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan mencatatkan lima clean sheet.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada 16 November 2013. Sebelumnya, Belanda mengalahkan Jepang 1-0 pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2010 pada 19 Juni 2010, dan mencatatkan kemenangan 3-0 dalam laga persahabatan pada 5 September 2009. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Belanda meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan mencetak enam gol berbanding dua gol milik Jepang.

Klasemen

Di Grup F, Jepang saat ini berada di puncak klasemen di atas Belanda, yang menempati posisi kedua pada tahap kompetisi ini.