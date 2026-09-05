Federasi Sepakbola Belanda ikut turun tangan dalam persaingan untuk mendapatkan jasa talenta muda Maroko yang tengah menanjak, Amir Bouhamdi, pemain klub Eindhoven, setelah mereka berinisiatif menjalin komunikasi dengan pemain muda tersebut dalam upaya meyakinkannya untuk memilih membela timnas Belanda di level internasional pada tahun-tahun mendatang.

Menurut situs Maroko "Hesport", Federasi Belanda menaruh perhatian khusus kepada Bouhamdi, dengan memanfaatkan fakta bahwa ia memiliki dua kewarganegaraan, Maroko dan Belanda, di samping penampilan menjanjikan yang ia tunjukkan di dalam klub Eindhoven, yang dikenal dengan perhatian besarnya terhadap pembinaan dan pengembangan bakat-bakat muda.

Federasi Belanda bergerak sejak dini untuk mencoba menarik Bouhamdi, menganggapnya sebagai salah satu talenta yang bisa menjadi masa depan timnas Belanda, namun sang pemain menegaskan sikapnya secara jelas dan memilih membela timnas Maroko ketimbang mengubah tujuan internasionalnya.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Bouhamdi telah memberitahu Federasi Kerajaan Maroko untuk Sepakbola dalam beberapa hari terakhir mengenai keputusannya membela timnas nasional, sehingga mengakhiri langkah-langkah Belanda yang bertujuan meyakinkannya untuk membela bendera Belanda di masa depan.

Keputusan ini datang di saat sang pemain terus membangun masa depannya di dalam Eindhoven, setelah klub Belanda tersebut berhasil mengamankan kelanjutannya dalam skuad mereka dengan memperpanjang kontraknya hingga musim panas tahun 2031, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya kepercayaan yang ia dapatkan dari manajemen klub dan tim kepelatihan.

Bouhamdi bergabung dengan akademi Eindhoven pada tahun 2017, ketika ia berusia sembilan tahun, dan sejak saat itu ia menapaki berbagai kelompok usia klub, sebelum terus menanjak secara bertahap dan semakin mendekati lingkaran tim utama.