Belanda - Maroko dikritik oleh wasit yang langsung menjadi viral saat pembukaan Piala Dunia

FIFA telah menunjuk Wilton Sampaio untuk memimpin pertandingan Belanda melawan Maroko pada 30 Juni (pukul 03.00). Wasit asal Brasil ini telah memimpin dua pertandingan di Piala Dunia ini, termasuk pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dalam pertandingan tersebut, ia mengeluarkan tiga kartu merah.

Dalam pertandingan pembuka tersebut, Yaya Sithole mendapat kartu merah tak lama setelah babak kedua dimulai. Pada menit ke-84, ia membuat Afrika Selatan hanya tersisa sembilan pemain. Pada menit ke-84, Themba Zwane diusir dari lapangan karena mengayunkan tangannya ke arah Roberto Alvarado.

Awalnya, Sampaio memberikan kartu kuning, tetapi ia dipanggil ke layar monitor dan menyimpulkan bahwa kartu merah merupakan hukuman yang lebih tepat.

Namun, Sampaio tidak berhasil menyampaikan pesan tersebut dengan jelas melalui pengeras suara karena bahasa Inggrisnya yang terbata-bata. Momen tersebut menjadi viral setelah ekspresi terkejut Khuliso Mudau terekam kamera.

Sampaio juga memimpin pertandingan Norwegia melawan Senegal. Dalam laga tersebut, wasit asal Brasil itu tidak mengeluarkan satu kartu pun. Sampaio, yang sebelumnya juga bertugas di Piala Dunia 2022 di Qatar, kini akan memimpin pertandingan Belanda melawan Maroko.

Di NOS, reaksi terhadap penunjukan Sampaio tidak terlalu positif. “Ini bukan wasit yang baik,” kata presenter Erik van Looy. “Dia juga terlihat sangat tegang.”

Theo Janssen juga melihat sisi positif dari penunjukan Sampaio. “Kamu tidak bisa berdebat dengannya, karena dia memang tidak mengerti apa-apa. Itu juga lumayan, kan?” Janssen tertawa mendengar bahasa Inggris Sampaio yang tidak lancar.