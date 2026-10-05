Belanda kembali berpeluang memiliki pemenang Golden Boy setelah Van der Vaart dan De Ligt

Jorrel Hato masuk dalam daftar pendek 25 pemain untuk Golden Boy Award, demikian diumumkan Tuttosport pada Senin. Sebelumnya, dua pemain Belanda pernah memenangi penghargaan bergengsi tersebut: Rafael van der Vaart pada 2003 dan Matthijs de Ligt pada 2018.

Hato (20) musim ini biasanya mendapatkan tempat di starting XI Chelsea. Biasanya sebagai bek kiri, tetapi kadang juga sebagai winger di sisi kiri. Di tim nasional Belanda, ia berstatus sebagai pemain cadangan. Xavi hanya memainkannya sebagai pemain pengganti selama setengah jam melawan Serbia pada periode jeda internasional ini.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah Hato termasuk favorit untuk Golden Boy Award. Lennart Karl (Bayern Munchen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), dan Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) tampak memiliki peluang jauh lebih besar untuk memenangi penghargaan yang kemungkinan akan diberikan pada November.

Para pemenang sebelumnya kali ini tidak ikut bersaing untuk penghargaan bergengsi tersebut. Dengan demikian, Hato tidak menghadapi persaingan dari antara lain Lamine Yamal dan Desiré Doué, yang tahun lalu dinobatkan sebagai pemain terbaik di bawah usia 21 tahun.

Tuttosport membentuk juri yang terdiri dari sebelas jurnalis, dengan seorang reporter dari De Telegraaf sebagai perwakilan Belanda. Masih belum diketahui kepada siapa suara dari Belanda akan diberikan.