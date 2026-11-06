"Yang sedikit mengejutkan saya adalah pemanggilan Brown," kata Hamann di Sky. Pasalnya, pemain serbabisa berusia 23 tahun itu "saat ini merupakan bek kiri pilihan ketiga" di FC Bayern. Hamann menilai: "Mereka tampaknya tidak memercayainya di lini belakang."

Memang, dalam dua pertandingan terakhir, pemain lain lebih diutamakan di posisi bek kiri. Alphonso Davies, yang kembali tampil apik, menjadi starter saat bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund, sementara Josip Stanisic menjadi starter dalam kemenangan 2-0 di kandang Atletico Madrid. Namun, ada hal lain yang perlu dicatat: Karena krisis cedera, pelatih kepala interim Aaron Danks juga menyimpan Brown yang serbabisa sebagai opsi pemain pengganti untuk lini serang. Ia memasukkan Brown sebagai pemain nomor 10 di kedua laga tersebut, posisi yang juga pernah diisi Brown pada awal musim.

Saat itu, penempatan Brown membuat Klopp melontarkan sindiran bernada gurauan kepada pelatih Bayern Vincent Kompany. "Sekarang kami punya bek kiri, lalu dia malah bermain sebagai nomor 10," canda Klopp dalam wawancara televisi di Sat1. Hamann berpendapat: "Kalau Anda pesepakbola yang bagus, di Munich siapa pun bisa bermain sebagai nomor 10 karena Anda menguasai bola 80 persen."

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Bagaimana kiprah Nathaniel Brown sejauh ini di bawah Jürgen Klopp?

Dalam pekan-pekan berikutnya, Brown terutama bergantian dengan Davies di posisi bek kiri FC Bayern. Secara keseluruhan, ia menjadi starter sebagai bek kiri dalam enam dari 14 pertandingan kompetitif musim ini. Tiga di antaranya terjadi dalam tiga pekan terakhir, yakni melawan RB Leipzig, SC Freiburg, dan 1. FC Magdeburg.

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Di timnas Jerman, Brown telah menjadi pilihan utama di posisi bek kiri sebelum Piala Dunia. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pemain Jerman yang tampil menonjol dalam turnamen yang selebihnya begitu mengecewakan. Setelah itu, ia pindah dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern dengan nilai transfer 50 juta euro.

Pada periode pertandingan internasional pertama di bawah Klopp, Brown tampil dua kali dengan hasil yang cenderung mengecewakan, sebelum harus meninggalkan tim sebagai bagian dari pergantian skuad yang telah direncanakan. Setelah itu, pemain yang lebih mapan, Maximilian Mittelstädt dan David Raum, mendapat kesempatan, tetapi keduanya tidak benar-benar mampu meyakinkan. Mittelstädt kembali masuk skuad, tetapi Raum tidak masuk daftar pemain untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November).