Bekerja sama dengan entitas Zionis... Kesepakatan Jerman untuk Barcelona atas permintaan Flick!

FC Barcelona terus berupaya mengembangkan semua aspek tim utama, tidak hanya dari segi para pemain, tetapi juga di bidang-bidang penting yang memengaruhi performa secara keseluruhan, terutama persiapan fisik.

Sebagai bagian dari proses restrukturisasi menyeluruh, klub mengumumkan pembentukan divisi baru bernama "Divisi Kinerja dan Peningkatan", yang bertujuan untuk menyatukan metodologi latihan fisik di seluruh cabang klub serta memperkuat integrasi antara staf teknis dan medis.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, Julio Toss, kepala persiapan fisik tim utama saat ini, akan memimpin divisi baru tersebut, sementara posisinya akan digantikan oleh Jan Benjamin Kogel, yang dipilih oleh pelatih kepala Hansi Flick untuk memimpin aspek kebugaran tim, memanfaatkan kepercayaan timbal balik di antara keduanya setelah bertahun-tahun bekerja sama di Asosiasi Sepak Bola Jerman.

Perubahan ini dilakukan sebagai tanggapan atas keinginan Flick untuk melakukan reformasi mendasar pada sistem kebugaran fisik setelah masalah yang dihadapi tim pada musim lalu, terutama terkait lambatnya pemulihan dari cedera dan seringnya cedera berulang.

Kondisi pemain sayap asal Brasil, Raphinha, menjadi contoh paling menonjol dalam hal ini, karena ia mengalami kemunduran dalam pemulihan cederanya yang membuatnya absen dari lapangan lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga mendorong staf teknis untuk meninjau kembali metode persiapan dan rehabilitasi.

Kogel memiliki pengalaman luas selama lebih dari satu dekade di bidang persiapan fisik; ia pernah bekerja di Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) selama 10 tahun, dan menjadi bagian dari staf teknis yang dipimpin Joachim Löw, yang membawa tim nasional Jerman meraih gelar Piala Dunia 2014 di Brasil.

Ia juga pernah menjabat posisi serupa di sejumlah klub ternama Eropa, di antaranya Köln, Werder Bremen, PSV Eindhoven, dan Benfica, selain bekerja bersama tim nasional Israel.

Kogel dianggap sebagai salah satu pakar terkemuka di bidang kinerja olahraga, karena sebelumnya ia menjabat di departemen kinerja dan inovasi di Federasi Sepak Bola Jerman, di mana ia berfokus pada pengembangan metode latihan modern dan teknik pencegahan cedera. Melalui tugas barunya di Barcelona, ia bertujuan untuk mengurangi tingkat cedera yang dialami tim pada musim lalu, serta meningkatkan kesiapan fisik para pemain agar sesuai dengan gaya permainan tekanan tinggi yang menjadi ciri khas tim asuhan Hansi Flick selama 90 menit.