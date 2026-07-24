Andrea Pirlo, pelatih United asal Uni Emirat Arab, kini sangat dekat untuk menukangi timnas Italia pada periode mendatang.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa perhatian Paolo Maldini dan Leonardo langsung tertuju kepada Pirlo, setelah Pep Guardiola menolak untuk melatih Azzurri.

Federasi Italia lebih memilih untuk mengarah kepada pelatih yang lebih muda, yang cenderung pada sepak bola modern, serta terbuka untuk menerima nasihat dan arahan, sehingga hal itu menaikkan peluang Pirlo di atas Antonio Conte dan Mancini.

Sebelumnya, sebagian pihak menuduh Pirlo bahwa dia kekurangan kepribadian kuat yang diperlukan untuk mengelola ruang ganti, terutama karena ruang ganti timnas Italia sama sekali tidak mudah.

Namun, ada pihak yang akan menangani sisi ini, yaitu Maldini dan Leonardo, yang oleh ketua Komite Olimpiade Italia, Giovanni Malago, dipercayakan sebagian besar keputusan terkait masa depan timnas, dan keduanya siap untuk menegaskan otoritas mereka terhadap siapa pun yang mungkin menjadi tantangan bagi Pirlo.

Informasi menunjukkan bahwa pembicaraan dengan Pirlo telah mencapai tahap lanjut, dan bahwa sang pelatih sangat antusias untuk bergabung dengan proyek yang bersifat revolusioner begitu dia terpilih untuk menukangi timnas Italia.

Di Federasi Sepak Bola Italia, semua pihak bersiap menghadapi akhir pekan yang penuh dengan pekerjaan, dan dewan federasi dijadwalkan bertemu Selasa mendatang. Meskipun dewan tersebut secara resmi tidak terlibat dalam proses pemilihan, karena statuta hanya menyebutkan "konsultasi dengannya", bisa jadi itu merupakan waktu yang tepat untuk pengumuman resmi.

Pirlo diperkirakan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia 2030, meskipun Maldini membayangkan sebuah proyek jangka panjang, yang dimulai dengan membangun kembali sepak bola Italia dari kelompok usia antara 12 dan 13 tahun, sebuah proses yang mungkin memakan waktu antara 8 dan 10 tahun untuk selesai.

Adapun dari sisi finansial, perkiraan menunjukkan bahwa sementara Mancini akan menyetujui gaji sebesar dua juta euro per tahun, gaji Pirlo diperkirakan tidak akan melebihi 1,5 juta euro per musim.