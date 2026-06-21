Bek Tunisia menangis setelah kebobolan empat gol dari Jepang: Kami berangkat ke Piala Dunia dengan tim yang belum siap

Bek tim nasional Tunisia dan klub Prancis, Olympique de Nice, Ali Al-Abdi, tak bisa menahan air matanya setelah kekalahan telak yang dialami "Elang Kartago" dari Tunisia atas Jepang (4-0), pada Minggu pagi di Monterrey, Meksiko, dalam ajang Piala Dunia 2026, sambil melontarkan kritik tajam kepada Federasi Sepak Bola Tunisia serta keputusan teknis yang diambil menjelang turnamen tersebut.

Tunisia pun tersingkir dari turnamen dengan hasil yang mengecewakan, setelah sebelumnya memulai perjalanannya dengan kekalahan telak lainnya dari Swedia dengan skor (5-1), sebelum Federasi Sepak Bola Tunisia memutuskan untuk memecat pelatih asal Prancis, Sabri Lamouchi, dan menunjuk rekan senegaranya, Hervé Renard, dengan harapan dapat memicu reaksi positif. Namun, tim nasional kembali menelan kekalahan telak dari Jepang.

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Setelah pertandingan, Al-Abdi tampak sangat terpukul saat berbicara kepada jaringan "beIN Sports", dan berkata: "Saya memohon maaf kepada para pendukung, apa yang terjadi pada kami tidak dapat dimengerti." Ia juga memastikan untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada pelatih Hervé Renard setelah hasil yang menyakitkan ini.

Ketika ditanya tentang penyebab kegagalan tersebut, sang pemain mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara pengelolaan tim nasional selama periode terakhir, sambil berkata: “Saya meminta maaf kepada para pendukung Tunisia, bukan kepada orang-orang yang asyik menyebarkan rumor ke sana-sini… Ini tidak menguntungkan negara.”

Ia melanjutkan: “Kami berangkat ke Piala Dunia dengan pelatih baru dan pemain-pemain baru yang belum pernah bermain bersama sebelumnya, alih-alih mengandalkan pemain berpengalaman, sementara tim nasional Jepang mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat berlaga di Piala Dunia 2022.”

Al-Abdi menambahkan: “Kami tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja; kami menghancurkan segalanya untuk membangun kembali setiap kali, alih-alih memperbaiki kesalahan. Kami datang untuk bertanding di Piala Dunia dengan pemain-pemain yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Membangun tim nasional yang kompetitif membutuhkan waktu dan stabilitas.”