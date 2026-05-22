Bek tersebut hengkang dari Real Madrid tanpa biaya transfer setelah tampil dalam 131 pertandingan

Setelah Dani Carvajal, kini giliran David Alaba yang mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid. Pemain asal Austria ini hengkang dari Los Blancos tanpa biaya transfer setelah lima musim.

Melalui saluran resmi klub, Real Madrid mengucapkan terima kasih kepada Alaba atas jasanya. “Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada seorang pemain yang menjadi bagian dari tim yang menandai salah satu periode tersukses dalam sejarah klub.”

Alaba telah bermain dalam 131 pertandingan untuk tim Madrid. Ia berhasil meraih sebelas trofi: dua kali Liga Champions, dua kali Piala Dunia Antarklub, dua kali Piala Super Eropa, dua kali gelar liga, dua kali Piala Super Spanyol, dan satu kali Copa del Rey.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, berbicara dengan penuh penghargaan tentang sang bek. “Berkat dedikasinya, kerja kerasnya, dan momen ikonik selama perjalanan kami menuju La Decimocuarta (gelar Liga Champions ke-14), yang menjadikannya simbol kemenangan yang telah menjadi bagian dari sejarah klub.”

Sabtu ini, Alaba akan berpamitan dari klub di Santiago Bernabéu setelah pertandingan melawan Athletic Bilbao. Real Madrid akan menggelar acara penghormatan untuk pemain berusia 33 tahun tersebut.

Bek asal Austria ini bergabung dari Bayern München pada 2021 tanpa biaya transfer. Lima musim kemudian, Real dan Alaba sepakat untuk berpisah.

Alaba mengalami musim yang kurang beruntung. Akibat cedera betis, ia absen dalam lima belas pertandingan, sehingga ia hanya bermain selama 505 menit untuk Los Blancos. Bek berusia 33 tahun ini kini boleh mencari klub baru.