Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang menukangi Paris Saint-Germain, memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan bintang Maroko Achraf Hakimi, setelah ia membawa klub Ibu Kota Prancis itu meraih kemenangan 5-1 atas Le Havre, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Prancis, dengan mencetak tiga gol dan menyumbangkan dua assist.

Enrique mengatakan, dalam pernyataannya seusai pertandingan, bahwa Hakimi merupakan sosok pemimpin bagi tim, seraya menegaskan bahwa ia sangat mengenal kemampuan sang pemain dan kesanggupannya bergerak di area serang serta menciptakan gol. Ia menambahkan, "Dia lebih mirip seorang penyerang, dan ketika bola berada di penguasaan kami, dia bermain di area depan. Namun ketika kami kehilangan bola, semua pemain menjadi bek. Dia bek kanan terbaik di dunia."

Pelatih Paris Saint-Germain itu menjelaskan bahwa yang paling ia kagumi dari Hakimi bukanlah torehan 3 gol dalam satu pertandingan, melainkan kemampuannya menjaga level permainan yang tinggi dan kesiapannya yang selalu ada untuk membantu tim, seraya menegaskan bahwa hal itu memiliki arti yang sangat besar bagi klub Ibu Kota Prancis tersebut.

Di sisi lain, Hakimi menolak menganggap laga melawan Le Havre sebagai pertandingan terbaik dalam kariernya, kendati ia mencetak hat-trick pertamanya di level profesional, dengan menjelaskan bahwa itu adalah malam yang luar biasa, tetapi ia pernah menjalani pertandingan-pertandingan lain yang lebih berkesan dan lebih menyentuh perasaannya.

Bintang Maroko itu menambahkan bahwa ia tengah menjalani awal musim yang istimewa, dan bahwa kontribusinya bagi tim tidak terbatas pada mencetak gol, melainkan perannya beragam sesuai dengan kebutuhan pertandingan, seraya menyatakan kepuasannya atas penampilannya dan keinginannya untuk terus tampil dengan level yang sama.

Hakimi menegaskan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya pada musim lalu, seraya menyatakan bahwa ia merasa dalam kondisi fisik yang prima dan telah siap untuk melanjutkan perjalanan. Ia juga berbicara mengenai peran menyerangnya, dengan menjelaskan bahwa ia terbiasa bermain di posisi ini sejak kecil, tetapi pada saat yang sama ia menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang bek menuntutnya untuk memberikan jaminan pertahanan juga.

Pemain Maroko itu menekankan bahwa absennya sejumlah pemain inti akibat cedera tidak membebankan upaya ekstra kepada dirinya seorang, melainkan menuntut seluruh pemain untuk memberikan lebih, seraya menegaskan bahwa Paris Saint-Germain adalah tim yang solid dan bahwa tanggung jawab bersifat kolektif.