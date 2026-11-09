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Bek Lens Ismaelo Ganiou menarik minat Tottenham Hotspur, Newcastle United, BlueCo selaku pemilik Chelsea, serta grup induk Manchester City setelah kiprahnya melejit di Ligue 1. Pemain muda yang dinilai sangat berbakat itu dibandingkan dengan Raphael Varane, mantan jebolan Bollaert-Delelis, sementara klub-klub besar Eropa terus memantau perkembangannya.

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Klub-klub Inggris pantau talenta muda Prancis

Menurut TEAMtalk, dua klub Liga Primer, Fulham dan Brentford, menyusul Tottenham dan Newcastle dalam memantau Ganiou sepanjang 2026 setelah penampilannya yang mengesankan saat mulai mencuri perhatian di sepakbola Prancis. Sementara itu, BlueCo dan City Football Group, dua kelompok pemilik sejumlah klub, juga terus mencermati perkembangan bek tengah tersebut. Para petinggi klubnya saat ini berharap pemain binaan mereka itu bisa mengikuti jejak Varane, mantan bintang Prancis dan Real Madrid.

Klub-klub Eropa pantau lulusan akademi

Laporan tersebut menyebut rival domestik Paris Saint-Germain, Marseille, dan Monaco sama-sama menyadari potensi bek tersebut yang terus berkembang. Mereka juga memantau penampilannya di kasta tertinggi secara saksama dalam beberapa bulan terakhir. Minat besar turut datang dari berbagai penjuru Eropa, dengan dua klub Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund dan RB Leipzig, memantau perkembangannya bersama dua klub Serie A Italia, Atalanta dan Como.

Seperti Varane, yang secara luas dianggap sebagai pemain muda terbaik yang pernah dihasilkan klub asal Prancis utara itu, pemain muda yang banyak diminati tersebut memadukan kecepatan untuk mengejar lawan dan ketenangan saat menguasai bola dengan ketangguhan fisik. Keunggulan itu dengan cepat menjadikannya salah satu bek tengah muda paling menjanjikan di Ligue 1 setelah ia meniti jenjang akademi di Prancis utara.

Jalur tak lazim sebelum mendapat kontrak baru

Namun, media tersebut mencatat bahwa jalannya menuju tim utama jauh dari mulus akibat aturan administratif yang rumit terkait pendaftaran pemain pinjaman. Setelah menjalani masa pengembangan jauh dari klub yang dibelanya sejak kecil di Annecy, ia harus secara resmi ditransfer ke klub Italia Padova, tim lain milik petinggi Lens Joseph Oughourlian, sebelum dipindahkan ke tempat lain untuk menambah pengalaman.

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Setelah kembali ke klub induknya, Ganiou menjalani debut bersama tim utama pada musim lalu dan langsung memberikan kesan kuat kepada staf pelatih. Perkembangannya yang pesat kemudian meyakinkan jajaran petinggi klub untuk memberinya kontrak baru berdurasi empat tahun pada musim panas, sebuah langkah yang mencerminkan keyakinan mereka terhadap kemampuannya.

Peralihan tim nasional memperkuat reputasinya

Lahir di Lille, Ganiou semula membela Burkina Faso dalam laga persahabatan melawan Zimbabwe pada 2025 berkat asal-usul orang tuanya, sebelum beralih membela tim Prancis U-21 pada Maret. Orang-orang dalam mengklaim penampilannya begitu meyakinkan hingga pelatih tim nasional senior Zinedine Zidane sudah mempertimbangkannya sebagai salah satu opsi. Dengan kontrak jangka panjang yang sudah disepakati, Lens tetap berada dalam posisi kuat menjelang bursa transfer mendatang.