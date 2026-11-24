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Bek Sporting CP Eduardo Quaresma memperingatkan rekan-rekan setimnya menjelang laga Liga Champions melawan Manchester United. Meski klub raksasa Liga Primer itu belakangan kesulitan tampil konsisten, pemain berusia 22 tahun tersebut menegaskan bahwa Manchester United tetap menjadi ancaman besar di Estadio Jose Alvalade.

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Menghormati klub raksasa Inggris

Menjelang pertandingan kelima fase liga Liga Champions, Quaresma menegaskan bahwa status Manchester United sebagai klub besar tidak bisa diabaikan hanya karena performa mereka saat ini. Bek asal Portugal itu mengakui bahwa meski tim Inggris tersebut mungkin sedang menjalani masa transisi, kualitas individu para pemainnya menuntut skuad Sporting berkonsentrasi penuh pada Selasa malam.

"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit karena kami menghadapi klub besar, meskipun mereka tidak sedang dalam kondisi terbaik. Namun, ini selalu menjadi pertandingan yang berat dan ingin dimainkan semua orang. Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan. Manchester United memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu yang sangat menarik. Karena itu, kami harus siap," jelas bek tengah tersebut dalam wawancara dengan UEFA, seperti dikutip oleh A Bola.

Hubungan panjang Lisbon dan Old Trafford

Pertandingan ini semakin menarik berkat hubungan historis yang erat antara Manchester United dan Sporting. Selama bertahun-tahun, sejumlah pemain Sporting berpindah dari Lisbon ke Old Trafford. Mantan bintang klub itu, seperti Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes, kemudian meraih status ikonis di Inggris. Hubungan tersebut belakangan kian kuat setelah mantan pelatih Sporting, Ruben Amorim, juga pindah untuk menangani Manchester United.

Mengenang hubungan kedua klub yang terus terjalin, Quaresma menyoroti kualitas para pemain yang berpindah dari satu klub ke klub lainnya. "Hubungan itu ada karena kami memiliki pemain-pemain bagus. Juga karena sejarah Cristiano Ronaldo di sana, Bruno Fernandes dan [Rúben] Amorim, serta yang lainnya," kata Quaresma.

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Beradaptasi di bawah pelatih baru

Setelah Amorim pergi pada 2024, Sporting menunjuk Rui Borges sebelum akhirnya mendatangkan Paulo Fonseca pada awal November 2026. Fonseca ternyata berasal dari kota yang sama dengan Quaresma. Keduanya berasal dari Barreiro, kesamaan yang membantu mencairkan suasana saat pertemuan pertama mereka. Sang bek mengungkapkan bahwa proses adaptasi berjalan lancar meski mereka belum lama bekerja bersama di lapangan latihan.

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"Dia juga dari Barreiro dan dulu bertetangga dengan nenek saya. Nenek saya tinggal di lantai dasar dan dia di lantai lima, tetapi saya tidak ingat pernah berpapasan dengannya. Dia baru saja tiba [di Sporting], tetapi saya bisa mengatakan bahwa dia sangat profesional," canda Quaresma. Ia menggambarkan pelatih barunya sebagai sosok profesional yang sangat karismatik, seraya menambahkan: "Kesan pertama saya, dia orang yang karismatik. Saya pikir sejak awal kami menerima ide-idenya dengan baik, karena kami hanya menjalani dua sesi latihan bersamanya sebelum pertandingan pertama. Sekarang, kami harus melanjutkan pekerjaan ini."

Membangun masa depan di Sporting

Perjalanan Quaresma menuju tim utama Sporting tidak sepenuhnya mulus. Saat masih kecil, kesetiaannya kepada teman-teman masa kecilnya di Fabril membuatnya sempat menolak pindah ke klub besar asal Lisbon itu. Ia kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun di akademi Sporting, tetapi mengakui bahwa meninggalkan lingkungan yang nyaman pada usia semuda itu merupakan langkah berat yang menuntut kesabaran para pemandu bakat klub.

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Kini, setelah menjadi bagian tetap tim utama, ambisinya untuk musim 2026/27 jelas. Ia menutup: "Tentu saja, saya ingin menjadi juara, memenangi semua kompetisi di Portugal, melaju jauh di Liga Champions dan, tentu saja, menjalani musim yang bagus secara individu. Tim lebih dulu, baru kemudian diri saya sendiri. Saya fokus pada setiap pertandingan dan begitulah saya menjalani hidup, dengan berfokus pada apa yang ada saat ini."