Bek Spanyol mengakui: Prancis memiliki lini serang terbaik... dan tujuan kami adalah menghentikan Mbappé

Bek sayap Spanyol, Pedro Porro, yang awalnya hanya menjadi pemain cadangan di awal Piala Dunia, kini telah berubah menjadi salah satu pilar utama dalam skuad asuhan pelatih Luis de la Fuente, setelah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai bek sayap kanan dan menjadi rekan duet utama bagi bintang Lamine Yamal.

Menjelang pertandingan melawan Prancis di semifinal Piala Dunia, bek Tottenham ini melakukan wawancara dengan surat kabar Mundo Deportivo, menegaskan bahwa kunci kemenangan atas Prancis terletak pada performa tim Matador itu sendiri.

Pedro Porro mengatakan, “Saya merasa sangat percaya diri, karena semua orang tahu bahwa tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan kesempatan ini. Saya membutuhkan banyak kerja keras dan kesabaran untuk bisa sampai di sini, tetapi pada akhirnya, semuanya berkat kerja keras dan kepercayaan diri.”

Ia menambahkan, “Pasangan ideal bersama Yamal? Hal itu datang seiring dengan kepercayaan diri. Semakin sering kami bermain bersama, pemahaman kami pun semakin baik. Wajar jika awalnya lebih sulit, karena saya bermain di Inggris dan tidak bermain bersamanya setiap hari di klub, tetapi yang penting adalah memahami apa yang dia butuhkan di setiap pertandingan.”

Dia menekankan, “Beberapa orang menganggap saya kesulitan dalam bertahan, tapi kita harus ingat bahwa awalnya saya adalah pemain sayap, bukan bek. Sepanjang karier profesional saya, posisi saya secara bertahap mundur ke belakang; saya bermain bertahun-tahun sebagai bek sayap, dan kini saya berkembang sebagai bek dalam formasi empat bek.”

Dia menegaskan, “Kemampuan bertahan saya kini jauh lebih baik. Setelah setiap pertandingan, saya menonton cuplikan permainan saya dan menyadari bahwa saya terus berkembang, dan itulah yang membuat saya puas.”

Ia menambahkan, “Melawan Les Bleus? Prancis tampil luar biasa di turnamen ini, begitu pula Argentina dan Inggris, dan kami juga. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi semua penggemar sepak bola, dan saya berharap hasilnya menguntungkan kami.”

Dia menambahkan, “Kita harus fokus pada apa yang harus kita lakukan di lapangan. Kami menghormati Prancis, dan saya yakin mereka juga menghormati kami. Kami hanya berharap bisa menampilkan pertandingan yang bagus.”

Dia menambahkan, “Prancis mungkin memiliki lini serang terbaik di turnamen ini, tetapi kita harus tetap fokus sepenuhnya sepanjang pertandingan, karena detail-detail kecil akan menjadi penentu saat menghadapi pemain-pemain sekelas ini.”

Dia menambahkan, “Apa arti bagi Anda menghadapi Mbappé? Bagi saya, Mbappé adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia adalah pemain yang membuat perbedaan, dan tampil luar biasa di turnamen ini, dan saya berharap kami berhasil menghentikannya.”

Dia menyimpulkan, “Kami fokus pada diri kami sendiri terlebih dahulu. Kami juga termasuk salah satu tim terbaik di dunia, dan belum pernah kalah dalam 36 pertandingan. Kami harus menampilkan yang terbaik, dan mencegah mereka bermain di level terbaik mereka. Semuanya tergantung pada kami.”