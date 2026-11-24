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Bek tengah Sabah Rahman Dashdamirov mengingatkan rekan-rekan setimnya menjelang laga penting Liga Champions melawan Barcelona pada Rabu. Meski raksasa Katalunya itu akan tampil tanpa Lamine Yamal, pemain muda yang mencuri perhatian, pemain timnas Azerbaijan tersebut menegaskan kualitas kolektif tim asuhan Hansi Flick membuat mereka tetap sama berbahayanya.

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Kekuatan tim, bukan satu pemain

Menjelang perjalanan Barcelona ke Baku, perhatian tertuju pada absennya Yamal . Penyerang muda Spanyol itu mencatatkan menit bermain terbanyak di antara seluruh pemain Barcelona musim ini, yakni 1.441 menit, tetapi tidak akan tampil di Azerbaijan karena gangguan fisik yang masih dialaminya. Namun, Dashdamirov menilai terlalu berfokus pada absennya satu bintang akan menjadi kesalahan fatal bagi tuan rumah yang ingin membuat kejutan di pentas Eropa.

"Kami tidak menganalisis Barcelona sebagai kumpulan pemain secara individu, melainkan sebagai tim secara keseluruhan. Persiapan kami didasarkan pada hal itu, karena kekuatan Barcelona terletak pada kolektivitasnya," jelas bek tengah berusia 27 tahun itu, seperti dikutip Mundo Deportivo. Ia menekankan bahwa Barcelona dibangun sedemikian rupa sehingga tidak terpukul oleh absennya satu pemain berbakat. Menurutnya, "tim-tim besar tidak bergantung pada pemain tertentu" dan "Barcelona, sebagai sebuah tim, terdiri dari para bintang."

Malam bersejarah di Azerbaijan

Bagi Sabah, klub yang baru didirikan sembilan tahun lalu, kesempatan menjamu klub yang lima kali menjadi juara Eropa merupakan bukti kebangkitan pesat mereka. Dashdamirov mengakui bahwa menghadapi lawan sebesar itu adalah sebuah "mimpi" bagi para pemain. Stadion Olimpiade Baku diperkirakan akan terisi mendekati kapasitasnya yang mencapai 70.000 penonton. Atmosfernya akan bergemuruh dan menghadirkan tantangan tersendiri bagi tuan rumah, yang berupaya memperbaiki perolehan tiga poin dari empat pertandingan.

"Bermain melawan klub besar di hadapan tribune yang penuh adalah tanggung jawab tambahan. Namun, semua emosi itu terlupakan ketika peluit awal dibunyikan. Sejak saat itu, Anda hanya fokus pada pertandingan," tambah Dashdamirov.

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Dashdamirov incar hasil terbaik di Baku

Pemain timnas Azerbaijan itu mengatakan bahwa keberhasilan klub mencapai panggung Liga Champions dalam waktu singkat membuktikan "kerja hebat" yang dilakukan di balik layar. Ia menilai kesempatan menjamu raksasa-raksasa Eropa itu saja sudah memenuhi sebagian rencana strategis klub, tetapi ia tetap berambisi meraih hasil terbaik . Dashdamirov mengatakan bahwa jika para pendukung tuan rumah meninggalkan stadion dengan puas atas upaya dan penampilan tim pada Rabu, mereka telah mencapai tujuan utama malam itu.

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

"Menghadapi tim-tim besar Eropa seperti itu di Baku sudah berarti kami mencapai tujuan kami. Namun, tentu saja, pada Rabu kami juga akan turun ke lapangan untuk meraih hasil terbaik. Jika para pendukung kami meninggalkan stadion dengan gembira, bagi kami itu berarti kami telah mencapai tujuan," ujarnya.

Ujian terberat menanti Sabah

Sabah harus tampil sebaik mungkin untuk membendung Barcelona, yang sudah meraih kemenangan meyakinkan atas Feyenoord, Aston Villa, dan Galatasaray. Dengan baru satu kekalahan di kompetisi ini, yakni takluk 4-2 dari Paris Saint-Germain, tim tamu sangat diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin ke Spanyol. Sebaliknya, Sabah baru mengumpulkan tiga dari 12 poin yang tersedia, dengan laga mereka melawan Slavia Praha menjadi salah satu sorotan. Dashdamirov dan para pendukung tuan rumah pun bertekad membuktikan bahwa Sabah layak berada di panggung elite ini dengan menyulitkan salah satu tim paling atraktif di sepak bola dunia.