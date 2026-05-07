Bek Real Madrid mengalami cedera parah: kemungkinan pensiun tidak dapat dikesampingkan

Berita mengejutkan bagi Ferland Mendy. Bek Real Madrid berusia 30 tahun itu mengalami cedera parah pada paha atas dan ada kemungkinan cedera ini menandai akhir kariernya. Hal ini dilaporkan oleh sejumlah media, termasuk COPE dari Spanyol.

Bagi Mendy, yang sudah lama berjuang melawan cedera, nasib buruk menimpanya pada akhir pekan lalu saat melawan Espanyol (kemenangan 0-2). Saat mengontrol bola, Mendy memegangi paha atasnya, lalu harus diganti.

Kini sudah jelas bahwa cedera tersebut ‘sangat parah’. Mendy mengalami robekan tendon dan patah tulang.

Akibatnya, pemain asal Prancis ini akan menjalani operasi pada Senin mendatang. COPE memperkirakan ia akan absen setidaknya selama satu tahun setelahnya.

Setahun yang lalu, Mendy juga pernah menjalani operasi pada otot yang sama. Saat itu, ia absen ‘hanya’ selama enam bulan. Kali ini, kekhawatiran lebih serius: kemunduran selama pemulihan bisa saja berarti akhir karier Mendy secara paksa.

Bek kiri ini didatangkan Real Madrid dari Olympique Lyon pada 2019 dengan biaya 48 juta euro. Sejak itu, Mendy, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, telah tampil dalam 210 pertandingan resmi untuk klub Spanyol tersebut.

Musim ini, ia sudah empat kali absen karena berbagai cedera otot. Pada bulan April, ia kembali bermain, tetapi akhir pekan lalu ia kembali mengalami cedera.