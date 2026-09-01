Sergiño Dest akan tetap menuntaskan musim ini bersama PSV. Hal ini dilaporkan pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad di X. Fulham pada Selasa masih ingin melakukan bisnis dan mengajukan tawaran serius, tetapi transfer tidak akan terjadi.

Klub-klub di Belanda masih bisa merampungkan transfer hingga Rabu pukul 23.59. Setelah itu, bursa transfer akan ditutup selama beberapa bulan. Jadi, kini sudah jelas bahwa Dest tidak akan hengkang dari PSV pada fase akhir periode transfer ini. Ia tidak tertarik pada petualangan bersama Fulham.

Belum lama ini terungkap bahwa Dest bisa didapat dari PSV dengan harga 23 juta euro. Klub-klub yang berminat bahkan tidak perlu bernegosiasi dengan petinggi di Eindhoven.

Dest sendiri tidak mengetahui apa pun soal itu, seperti baru-baru ini menjadi jelas dalam wawancara dengan ESPN. "Klausul yang berlaku sampai akhir pekan? Saya tidak melihat itu," tegas bek sayap tersebut.

"Saya tidak memikirkan itu. Jadi saya juga tidak benar-benar banyak yang bisa saya katakan soal itu," ujar Dest, yang musim lalu sempat menyatakan bahwa ia memiliki ambisi untuk suatu hari kembali bermain di kompetisi top Eropa.

"Dari sisi klub, semuanya harus cocok kalau Anda pergi. Itu normal bagi semua orang. Saat ini saya cocok di sini, di PSV. Jika saya mengambil sebuah langkah, saya selalu membuat pilihan yang dipikirkan dengan matang," kata sang bek, menolak menukar PSV begitu saja dengan klub lain.

Dest terikat kontrak di PSV hingga pertengahan 2028. Transfermarkt memperkirakan nilainya di angka 18 juta euro, tetapi tampaknya PSV akan meminta jumlah yang lebih tinggi untuk pemain tim nasional Amerika Serikat itu.