Bek asal Prancis, Nathan Zeze, pemain Neom Arab Saudi, mengungkap kisah di balik keputusannya yang kontroversial untuk pindah ke Kerajaan pada musim panas 2025, dan untuk pertama kalinya berbicara secara terus terang tentang perbedaan sebenarnya antara Liga Roshn dan liga Prancis.

Zeze menegaskan, dalam pernyataan yang dikutip situs "rmcsport" Prancis, di mana ia menjalani musim keduanya bersama Neom setelah pengalaman sukses yang baru-baru ini membuatnya mengenakan ban kapten timnas Prancis U-21 dalam kemenangan 3-2 atas Luksemburg pada 3 Oktober dalam rangkaian kualifikasi Euro 2027, bahwa keputusan untuk meninggalkan Nantes tidaklah mudah, seraya mengakui bahwa faktor finansial hadir dengan kuat: "Saya tidak akan menyangkal itu."

Ia menjelaskan bahwa kehadiran pelatih sekaliber Christophe Galtier, ditambah sejumlah pemain frankofon seperti Lacazette, Ben Rahma, Kone, dan Malang Sarr, mendorongnya untuk menjalani petualangan ini serta membantunya berkembang dan menemukan kestabilan.

Mengenai kesannya setelah satu tahun penuh di Arab Saudi, Zeze berkata: "Saya mengira levelnya lebih rendah, tetapi kenyataannya ketika Anda menghadapi 10 atau 12 tim terbaik di liga, Anda merasa sedang menjalani pertandingan di liga Prancis."

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 12.30 NEO

Ia menambahkan: "Ada banyak pemain Arab Saudi yang memiliki kemampuan untuk bermain di Eropa, dan mereka mengejutkan saya secara positif. Saya sama sekali tidak menyesali langkah saya."

Meski memuji demikian, Zeze menolak mengamini pernyataan Ronaldo yang menganggap Liga Arab Saudi lebih unggul daripada Liga Prancis, dan jawabannya tegas: "Tidak, saya tidak berpikir begitu. Liga Prancis masih lebih unggul. Persaingannya selalu berkobar di setiap pekan, dan hal ini tidak ada di sini dengan intensitas yang sama, meski perbedaannya tidak terlalu besar."

Ia menyoroti satu poin mendasar lain yang menciptakan perbedaan, yaitu atmosfer suporter dan gairah yang memenuhi stadion-stadion Prancis, yang tidak selalu tersedia di setiap pertandingan Liga Arab Saudi.

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa dirinya telah menjadi lebih matang dan stabil, bahwa ia masih terikat dengan klub asalnya, Nantes, dan menonton seluruh pertandingan mereka, serta bermimpi suatu hari kembali ke Eropa melalui pintu Liga Champions Eropa, dengan menetapkan dua target di hadapannya musim ini: membawa Neom ke posisi terbaik yang mungkin, dan menjuarai Piala Eropa U-21.