Bek Milan Theo Hernandez Vs Bek Inter Achraf Hakimi, Siapa Unggul?

Theo Hernandez dan Achraf Hakimi terus memperlihatkan pengaruh besarnya sejak hijrah ke Italia.

Bek sayap dan Milan itu mencuri perhatian banyak pihak karena performa kontributifnya sepanjang musim ini. Namun, siapa yang terbaik di antara keduanya pada edisi 2020/21?

Hakimi mengundang decak kagum para fans sepakbola terutama ketika Nerazzurri memainkan dua laga kontra mantan tim sang wing-back, , di Liga Champions musim ini.

Pemain internasional Maroko itu menjalani peminjaman di klub raksasa itu dari dan setelah musim lalu rampung, dia pindah secara permanen ke Giuseppe Meazza di musim panas ini.

Inter menebus pemain berusia 22 tahun tersebut senilai €40 juta, dengan ikatan kontrak berdurasi hingga Juni 2025.

Sejak mengenakan seragam Nerazzurri, Hakimi terus memperlihatkan performa fantastis, dengan dirinya telah mencatatkan empat gol dan empat assist dalam 14 penampilan pertamanya di ajang Serie A.

Sementara itu, jelang musim 2019/20 bergulir, Milan melakukan investasi serupa ketika mereka mengangkut Theo Hernandez, juga dari klub yang sama yakni Madrid.

Bek kiri kelahiran Prancis itu mendapati dirinya hanyalah pilihan kedua di skuad bertabur bintang Los Blancos, namun saat berseragam Rossoneri dia benar-benar menemukan penampilan terbaiknya.

Sebagaimana Hakimi. Theo, 23 tahun, tak berhenti menunjukkan performa fundamental bagi Milan dengan sejauh ini telah mengepak empat gol dan tiga assist dalam 13 pertandingan yang telah dilakoninya.

Ikuti polling yang diadakan oleh @footballitalia untuk memberikan suara siapa yang pantas menyandang status terbaik di antara Theo dan Hakimi.

