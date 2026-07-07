Karim Hafez, bek kiri tim nasional Mesir, menegaskan bahwa pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 merupakan momen bersejarah bagi "Al-Fara'una", sambil menekankan bahwa semua pemain akan menjalani pertandingan tersebut dengan tekad yang kuat demi membahagiakan para pendukung Mesir.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BeIN Sports" menjelang dimulainya pertandingan, Karim Hafez mengatakan: "Ini adalah pertandingan bersejarah bagi kami, dan kami akan memberikan segalanya demi membuat negara kami bangga kepada kami."

Ia menambahkan: “Kami sangat menyadari apa yang harus kami tunjukkan di Piala Dunia, dan kami akan menikmati momen ini, namun pada saat yang sama kami akan memberikan 100% usaha kami di lapangan.”

Pemain timnas Mesir itu juga mengungkapkan pesan terakhir yang disampaikan pelatih kepala Hossam Hassan kepada para pemain menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan ini, dengan mengatakan: “Hossam Hassan selalu mendukung kami dan memberi kami kepercayaan diri, serta meminta kami untuk menikmati momen ini.”

Karim Hafez menutup pernyataannya dengan menegaskan ambisi tim nasional untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia, sambil berkata: “Kami berharap bisa meraih kemenangan.”

Karim Hafez masuk dalam susunan pemain inti timnas Mesir untuk pertandingan kedua berturut-turut, setelah sebelumnya menjadi starter saat melawan Australia di babak 32 besar, yang dimenangkan “Al-Fara’una” melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1.

Di sisi lain, timnas Argentina lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan dramatis atas Cape Verde dengan skor 3-2 setelah melalui babak perpanjangan waktu, sehingga akan berhadapan dengan timnas Mesir dalam salah satu pertandingan terberat di babak ini.