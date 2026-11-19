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Setelah transfer Yasser Ibrahim gagal terwujud pada musim panas, Al Shabab kembali mengetuk pintu baru di bursa transfer musim dingin. Kali ini targetnya adalah seorang bek Maroko dengan pengalaman besar di Eropa, dan namanya mulai mencuat kuat di internal klub.

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Bek internasional Maroko milik Ipswich Town, Issa Diop, masuk dalam daftar incaran klub Arab Saudi Al Shabab, yang tengah mempertimbangkan peluang untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat lini pertahanan.

Situs asal Maroko, "Le Site Info Sport", melaporkan bahwa bek berusia 29 tahun itu mendapat penilaian positif dari para petinggi klub Arab Saudi tersebut. Mereka melihatnya sebagai opsi yang tepat untuk memperkokoh lini belakang, mengingat pengalamannya di kompetisi Eropa dan kemampuan bertahannya.

Sebelumnya, nama Yasser Ibrahim, bintang Al Ahly asal Mesir, sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Al Shabab pada bursa transfer musim panas lalu dalam kesepakatan yang ditaksir bernilai satu juta dolar AS. Namun, transfer itu gagal terwujud karena manajemen Al Ahly bersikukuh mempertahankan bek internasional tersebut.

Manajemen Al Shabab berencana membuka negosiasi dengan pihak pemain dan klub Inggris-nya dalam beberapa pekan ke depan untuk membahas persyaratan finansial serta peluang menuntaskan transfer pada Januari mendatang.

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Ketertarikan klub Arab Saudi terhadap Diop muncul di saat sang pemain masih masuk dalam perhitungan timnas Maroko, setelah ikut serta dalam pemusatan latihan terakhir selama jeda internasional November ini.

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Bek Ipswich Town itu tampil saat menghadapi Niger, sementara pada laga kedua ia hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan, sembari menanti perkembangan terkait masa depan kariernya dalam waktu dekat.

Para petinggi Al Shabab menilai Diop memiliki semua kualitas yang dibutuhkan tim saat ini. Ia adalah bek yang kuat secara fisik, piawai dalam duel udara, serta memiliki pengalaman luas di Liga Inggris dan Liga Prancis, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat dengan atmosfer Liga Arab Saudi.

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Sejak awal musim, Al Shabab mencari seorang bek yang mampu memberikan soliditas lebih di lini pertahanan, setelah tim mengalami sejumlah celah di lini belakang. Tim pelatih menilai kehadiran pemain sekelas Diop akan memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi tim, terutama dalam laga-laga besar.

Di sisi lain, pemain Maroko itu belum menentukan sikap terkait kemungkinan meninggalkan Ipswich Town. Ia masih terikat kontrak dengan klub Inggris tersebut dan menunggu persyaratan finansial yang akan ditawarkan Al Shabab sebelum mengambil keputusan akhir.

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Sumber situs Maroko tersebut menyebutkan bahwa gagasan bermain di Liga Arab Saudi tampak menggiurkan bagi Diop, mengingat pesatnya perkembangan liga tersebut dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran banyak bintang dunia, serta tawaran finansial besar yang diajukan klub-klub Arab Saudi.

Liga Arab Saudi tengah mengalami kebangkitan besar setelah berhasil mendatangkan nama-nama besar dari Eropa, dan kini menjadi tujuan favorit bagi banyak pemain Afrika dan Arab yang melihatnya sebagai kesempatan untuk merasakan pengalaman baru dan tantangan yang berbeda.

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Jika transfer ini terwujud, Diop akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Al Shabab dan berpotensi membentuk duet pertahanan yang istimewa bersama bek-bek lain di tim. Selain itu, timnas Maroko juga akan memiliki pemain dalam kondisi terbaiknya menjelang agenda-agenda mendatang.