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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bek Liverpool Jeremie Frimpong ditawarkan kepada Al-Hilal, pemain asal Belanda itu membuka peluang hengkang secara mengejutkan dari Anfield hanya 18 bulan setelah transfer senilai €40 juta

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Bek sayap Liverpool, Jeremie Frimpong, telah ditawarkan kepada klub raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal, saat ia mempertimbangkan kepindahan mengejutkan dari Merseyside setelah baru 18 bulan. Direkrut dari Bayer Leverkusen seharga €40 juta pada musim panas 2025, pemain timnas Belanda berusia 25 tahun itu terbuka untuk memulai babak baru di Timur Tengah.

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Bek Belanda ditawarkan kepada raksasa Arab Saudi

Menurut winwin, para perantara telah menawarkan Frimpong sebagai target transfer kepada Al-Hilal. Sang bek siap meninggalkan Inggris meski belum dua tahun menjalani kontrak jangka panjangnya. Didatangkan untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold setelah pemain jebolan akademi itu pindah ke Real Madrid, bek Belanda tersebut kesulitan menampilkan performa terbaiknya di Anfield. Karena itu, kepindahan ke Liga Pro Saudi kini menjadi kemungkinan nyata.

Cedera berulang mengganggu kiprahnya di Merseyside

Frimpong tiba di Inggris dengan rekam jejak mentereng setelah mencetak 23 gol dalam 133 penampilan Bundesliga bersama Leverkusen. Di sana, ia membantu klub menjuarai liga tanpa kekalahan dan DFB-Pokal pada musim 2023/24, serta meraih DFL-Supercup 2024. Namun, musim pertamanya di Merseyside hanya menghasilkan 35 penampilan di semua kompetisi, termasuk 21 laga kasta tertinggi tanpa satu pun gol di Premier League.

Sepanjang musim pertamanya itu, dua golnya tercipta saat debut kompetitif melawan Crystal Palace di Community Shield dan kemudian di Piala FA. Gangguan kebugaran berulang kali menghambatnya mendapatkan ritme permainan. Yang terbaru, ia mengalami cedera otot lagi tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti pada jeda babak pertama dalam kemenangan 2-1 atas Brentford pada 17 Oktober.

Tak masuk skuad timnas, kesulitannya di klub bertambah

Masalah performa dan kondisi fisik yang terus berlanjut di level klub juga membuat bek tersebut kehilangan tempat di tim nasional Belanda, yang telah ia bela 15 kali di level senior dengan torehan satu gol. Mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia 2026 karena kekhawatiran soal performanya.

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Frimpong tetap absen dari skuad Belanda di bawah pelatih kepala saat ini, Xavi, yang tidak menyertakan bek kanan cedera tersebut dalam pilihannya untuk jeda internasional November. Sementara Frimpong masih menjalani perawatan di Liverpool, rekan-rekannya di timnas akan bertandang menghadapi Yunani pada 14 November sebelum mengunjungi Olympiastadion di Berlin untuk melawan rival mereka, Jerman, tiga hari kemudian.

Pertandingan berikutnya
ALI

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Saudi Pro League

07 Nov 2026

HIL

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Liverpool selanjutnya menghadapi ujian di London

Masih menepi akibat cedera otot yang dialaminya saat melawan Brentford bulan lalu, Frimpong kembali akan absen ketika Liverpool asuhan Andoni Iraola bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan kesepuluh Premier League, Minggu ini. Setelah lawatan ke London selatan tersebut, kompetisi domestik akan berhenti sejenak untuk jeda internasional terakhir tahun kalender ini. Dua pekan itu akan memberi Frimpong waktu untuk menjalani pemulihan sambil mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Arab Saudi pada Januari.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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