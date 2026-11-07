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Bek sayap Liverpool, Jeremie Frimpong, telah ditawarkan kepada klub raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal, saat ia mempertimbangkan kepindahan mengejutkan dari Merseyside setelah baru 18 bulan. Direkrut dari Bayer Leverkusen seharga €40 juta pada musim panas 2025, pemain timnas Belanda berusia 25 tahun itu terbuka untuk memulai babak baru di Timur Tengah.

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Bek Belanda ditawarkan kepada raksasa Arab Saudi

Menurut winwin, para perantara telah menawarkan Frimpong sebagai target transfer kepada Al-Hilal. Sang bek siap meninggalkan Inggris meski belum dua tahun menjalani kontrak jangka panjangnya. Didatangkan untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold setelah pemain jebolan akademi itu pindah ke Real Madrid, bek Belanda tersebut kesulitan menampilkan performa terbaiknya di Anfield. Karena itu, kepindahan ke Liga Pro Saudi kini menjadi kemungkinan nyata.

Cedera berulang mengganggu kiprahnya di Merseyside

Frimpong tiba di Inggris dengan rekam jejak mentereng setelah mencetak 23 gol dalam 133 penampilan Bundesliga bersama Leverkusen. Di sana, ia membantu klub menjuarai liga tanpa kekalahan dan DFB-Pokal pada musim 2023/24, serta meraih DFL-Supercup 2024. Namun, musim pertamanya di Merseyside hanya menghasilkan 35 penampilan di semua kompetisi, termasuk 21 laga kasta tertinggi tanpa satu pun gol di Premier League.

Sepanjang musim pertamanya itu, dua golnya tercipta saat debut kompetitif melawan Crystal Palace di Community Shield dan kemudian di Piala FA. Gangguan kebugaran berulang kali menghambatnya mendapatkan ritme permainan. Yang terbaru, ia mengalami cedera otot lagi tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti pada jeda babak pertama dalam kemenangan 2-1 atas Brentford pada 17 Oktober.

Tak masuk skuad timnas, kesulitannya di klub bertambah

Masalah performa dan kondisi fisik yang terus berlanjut di level klub juga membuat bek tersebut kehilangan tempat di tim nasional Belanda, yang telah ia bela 15 kali di level senior dengan torehan satu gol. Mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia 2026 karena kekhawatiran soal performanya.

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Frimpong tetap absen dari skuad Belanda di bawah pelatih kepala saat ini, Xavi, yang tidak menyertakan bek kanan cedera tersebut dalam pilihannya untuk jeda internasional November. Sementara Frimpong masih menjalani perawatan di Liverpool, rekan-rekannya di timnas akan bertandang menghadapi Yunani pada 14 November sebelum mengunjungi Olympiastadion di Berlin untuk melawan rival mereka, Jerman, tiga hari kemudian.

Liverpool selanjutnya menghadapi ujian di London

Masih menepi akibat cedera otot yang dialaminya saat melawan Brentford bulan lalu, Frimpong kembali akan absen ketika Liverpool asuhan Andoni Iraola bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan kesepuluh Premier League, Minggu ini. Setelah lawatan ke London selatan tersebut, kompetisi domestik akan berhenti sejenak untuk jeda internasional terakhir tahun kalender ini. Dua pekan itu akan memberi Frimpong waktu untuk menjalani pemulihan sambil mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Arab Saudi pada Januari.