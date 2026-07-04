Bek kiri yang sangat lincah ini meninggalkan Real Betis untuk menandatangani kontrak tiga tahun di Eredivisie

Darling Bladi segera bergabung dengan Eredivisie. Bek kiri ini meninggalkan Real Betis dan telah menandatangani kontrak tiga tahun bersama sc Heerenveen, yang juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

Bladi yang berusia 22 tahun itu musim lalu hampir selalu bermain untuk tim cadangan Betis, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Selain itu, ia juga sekali tampil bersama tim utama, dalam pertandingan Copa del Rey.

Sebelum berkarier di Spanyol, Bladi pernah membela klub-klub Prancis Bourg-en-Bresse dan AS Saint-Étienne. Di klub terakhir tersebut, ia bermain bersama Maxence Rivera, yang kini menjadi pemain andalan di Stadion Abe Lenstra.

“Kami sangat senang kini memiliki dua pemain di posisi bek kiri, termasuk seorang pemain yang berpotensi,” kata manajer teknis Johan Hansma di situs web klub.

“Dia adalah bek kiri yang menggunakan kaki kiri, memiliki fisik yang kuat, kecepatan, serta memberikan kontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang bagi tim,” ujarnya dengan nada yang menjanjikan.

Menurut Voetbal International, kedatangan Bladi tidak dapat dipisahkan dari minat Panathinaikos terhadap Vasilios Zagaritis, yang saat ini menjadi pilihan utama Heerenveen di posisi bek kiri.

"Kualitas saya? Saya sangat cepat," kata Bladi. "Saya sangat bersemangat di lapangan. Saya selalu ingin lebih. Saya pikir itulah kekuatan terbesar saya: kecepatan dan semangat saya," ujar Bladi yang dibesarkan di Orly, yang pada hari Senin akan secara resmi bergabung dengan skuad.