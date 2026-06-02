Derrick Luckassen (30), warga Amsterdam, bersiap untuk tampil di Piala Dunia pertamanya. Saudara laki-laki Brian Brobbey, yang saat ini bermain untuk Pafos FC di Siprus, telah dipanggil oleh tim nasional Ghana.

Pada Maret 2026, Luckassen melakukan debutnya di tim nasional Ghana. Setelah hanya bermain selama 34 menit dalam satu pertandingan persahabatan, ia akan berpartisipasi dalam Piala Dunia pertamanya.

Mantan pemain timnas junior Belanda ini dipanggil sebagai pengganti Alexander Djiku yang berusia 31 tahun.

Djiku, bek Spartak Moskow, mengalami cedera. Karena itu, ia harus melewatkan turnamen bergengsi tersebut.

Ghana masih harus mengonfirmasi bahwa Luckassen adalah pengganti definitif Djiku, tetapi kiper kidal ini sudah terlihat bersama The Black Stars.

Menurut kantor berita Reuters, nama Luckassen bahkan sudah diajukan ke FIFA. Kiper asal Amsterdam, Paul Reverson (20), yang terikat kontrak dengan Ajax, tampaknya tidak akan masuk skuad.

Ghana tergabung dalam Grup L di Piala Dunia. Negara Afrika ini akan bertanding melawan Panama, Inggris, dan Kroasia.