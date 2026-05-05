Zakaria El Ouahdi dari KRC Genk masih menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Sergiño Dest di PSV. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada Selasa pagi.

Di Eindhoven, diperkirakan Dest akan hengkang ke liga top setelah Piala Dunia. Karena itu, PSV telah mengidentifikasi sejumlah calon pengganti.

El Ouahdi yang berusia 24 tahun masih berada di urutan teratas dalam daftar PSV, demikian tulis pengamat klub Tim Reedijk dalam analisis transfer yang mendalam.

“El Ouahdi dari Genk adalah salah satu kandidat untuk menggantikan Dest, meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa klub-klub yang lebih besar akan mendekati pemain Maroko berusia 24 tahun yang produktif ini,” demikian tertulis.

Pemain yang telah dua kali membela tim nasional Maroko ini terikat kontrak dengan Genk hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya saat ini mencapai 15 juta euro.

Di Genk, El Ouahdi sedang menjalani musim yang luar biasa secara statistik. Bek kanan ini telah mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 41 pertandingan resmi.

Pemain kelahiran Antwerp ini telah beberapa kali dikaitkan dengan PSV oleh Eindhovens Dagblad. Bertahun-tahun lalu, El Ouahdi juga masuk dalam daftar incaran pesaingnya, Feyenoord.