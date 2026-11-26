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Lorenzo Pirola menjadi sosok paling menonjol pada babak pertama pertandingan antara klubnya, Olympiacos, dan Milan pada laga kelima fase liga Liga Europa.

Pada menit ke-31, saat tim runner-up Liga Yunani unggul, bek Italia itu menyebabkan gol bunuh diri kiper Milan Mike Maignan, yang membelokkan bola ke gawangnya sendiri setelah sundulan Pirola membentur mistar dari sepak pojok Gustavo Sá ke dalam kotak penalti.

Empat menit kemudian, Pirola melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang dengan menjatuhkan diri untuk menghalau tembakan Alphadjo Cisse ke gawang yang kosong. Cisse lebih dulu mencapai umpan terobosan Ardon Jashari daripada kiper Stefan Ortega yang keluar dari gawang.

Belum selesai sampai di situ. Pada menit pertama tambahan waktu babak pertama, Pirola nyaris menggandakan keunggulan, tetapi tembakan kaki kirinya dari posisi yang sangat baik melambung di atas mistar setelah menerima umpan silang mendatar Onyemaechi. Onyemaechi mendapat operan dari Joao Silva, yang sebelumnya menerima umpan dari Gelson Martins setelah merebut bola di area sepertiga akhir lapangan.

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Situasi berubah pada babak kedua. Setelah Joao Silva asal Portugal mencetak gol 2-0 pada menit ke-49 berkat assist Remo Freuler asal Swiss, mantan pemain Bologna dan Atalanta, pada menit ke-56 Pirola gagal membendung Omari Hutchinson, yang mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam kebangkitan Milan melalui gol Alphadjo Cisse lewat sundulan pada menit ke-63 dan Christian Pulisic lewat tendangan voli kaki kanan pada menit ke-71. Lalu, pada menit ke-95, Diego Moreira mencetak gol melalui serangan balik untuk memastikan skor akhir 2-4.

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Lahir pada 2002, Pirola menimba ilmu di akademi Inter dan menjuarai kompetisi nasional kelompok U-17 bersama klub itu, sekaligus memenangi Piala Super nasional.

Dalam daftar prestasinya juga terdapat gelar Serie A 2020, ketika Antonio Conte memberinya kesempatan tampil untuk pertama dan satu-satunya bersama tim utama Inter pada 16 Juli. Pirola masuk dari bangku cadangan menggantikan Antonio Candreva saat waktu normal tersisa 10 menit, dalam kemenangan 4-0 di kandang Spal. Setelah itu, Inter meminjamkannya ke Monza di Serie B selama dua musim.

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Pirola terikat kontrak dengan Olympiacos hingga Juni 2028 setelah didatangkan dari Salernitana seharga 3 juta euro pada bursa transfer musim panas 2024. Sejak itu, ia mencatatkan 82 penampilan, satu gol, satu assist, dan enam kartu kuning. Pada 2025, ia meraih dua gelar dengan menjuarai liga dan Piala Yunani.

Pirola telah memperkuat seluruh jenjang timnas kelompok usia Italia, dari U-15 hingga U-21 dengan torehan tiga gol dalam 26 penampilan, tetapi belum pernah bermain untuk timnas senior. Kini, ia menunggu dan berharap mendapat panggilan dari pelatih timnas Roberto Mancini.

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Sebagai fakta menarik, Pirola memiliki saudara kembar, Carlo, yang bermain sebagai kiper untuk Arcellasco Città Di Erba di Eccellenza wilayah Lombardy.