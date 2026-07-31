Givairo Read diminati Nottingham Forest dan AS Roma. Bek kanan Feyenoord itu tetap tenang di tengah seluruh minat tersebut dan membiarkan semuanya mengalir, seperti ditekankan sang bek kepada Voetbal International.

"Tentu saja saya cukup tegang," aku Read, dengan Feyenoord sedang mempersiapkan diri untuk musim baru. "Tapi saya tidak bisa melihat masa depan. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan, saya rasa saya bahkan tidak tahu semuanya yang sedang terjadi saat ini dan itu memang disengaja."

Bek sayap itu melanjutkan: "Agen-agen saya menjauhkan banyak hal dari saya, supaya saya bisa tetap fokus pada sepak bola dan sepenuhnya memusatkan perhatian untuk menjadi sangat bugar dan menemukan performa terbaik untuk musim baru."

Read setidaknya sudah siap untuk melangkah, jika dia memiliki perasaan yang bagus terhadap sebuah klub. "Itu tidak bisa dijelaskan, itu adalah perasaan. Saya merasakannya. Bukan berarti saya berpikir: saya harus pergi sekarang, karena saya sudah tidak bisa belajar lagi di sini. Tentu tidak. Saya masih harus belajar sangat banyak dan saya baru berusia 20 tahun. Tapi yang saya katakan adalah, jika peluang transfer itu datang, saya memang ingin memikirkannya. Anda tidak pernah tahu berapa banyak peluang yang Anda dapatkan dalam hidup."

Jika transfer pada musim panas ini tidak terwujud, itu bukan bencana total bagi Read. "Misalnya itu tidak berujung pada kepergian, maka saya tetap bertahan dan hanya ingin bersaing untuk gelar juara. Setelah itu, langkah berikutnya adalah tim nasional Belanda. Semoga."

Read bagaimanapun merasa cocok di Feyenoord. Bek kanan itu terutama bahagia dengan kehadiran Sipke Hulshoff, asisten pelatih kepala Giovanni van Bronckhorst.

"Dengan Sipke, hubungan kami masih persis sama seperti dulu. Dia banyak membantu saya saat masih menjadi pemain muda di FC Volendam dan Feyenoord. Karena itu, menyenangkan dia sekarang kembali lagi," kata Read.