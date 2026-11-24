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Bek Chelsea Wesley Fofana mengungkap tekanan psikologis saat menghadapi para pemain elite Real Madrid serta perjuangan melawan cedera yang hampir membuatnya berhenti bermain sepakbola. Pemain asal Prancis itu mengenang satu pertandingan Liga Champions yang membuatnya merasa tak mampu mengimbangi Karim Benzema.

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Fofana buka suara soal malam berat di Bernabeu

Fofana memberikan penilaian terus terang tentang pengalamannya menghadapi para pemain terbaik dunia. Ia mengakui mantan kapten Real Madrid, Benzema, meninggalkan trauma yang membekas dalam karier profesionalnya. Saat mengenang tersingkirnya Chelsea dari perempat-final Liga Champions 2023 oleh klub raksasa Spanyol itu, bek tengah tersebut mengaku kewalahan menghadapi kualitas permainan yang ditunjukkan di Santiago Bernabeu. Chelsea kalah 2-0 dalam kedua leg, dengan Benzema mencetak gol pada pertemuan pertama yang menjadi awal penampilan dominan Madrid.

"Benzema membuat saya trauma. Dia menyingkirkan kami seorang diri. Dia dan Vinícius, itu sungguh tak masuk akal. Rodrygo datang untuk menuntaskan pekerjaan, karena saya tidak termotivasi oleh gol. Kalau kita bicara soal sepakbola, mereka berdua, Vinícius dan Benzema, terlalu hebat, itu tak masuk akal. Kami bermain melawan Modrić, mereka punya tim impian," ungkap Fofana saat tampil dalam acara YouTube Zack, seperti dikutip oleh Foot Mercato.

Sang bek bandingkan kasta tertinggi Inggris dengan kompetisi Eropa

Bek berusia 25 tahun itu menegaskan bahwa meski bersaing di kasta tertinggi Inggris menuntut standar elite, tampil di panggung terbesar Eropa adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Sekalipun membela klub besar seperti Chelsea, ia mengakui bahwa menghadapi salah satu kekuatan utama Eropa di Santiago Bernabeu memberinya pelajaran tentang tingkat persaingan yang sesungguhnya.

"Kami pergi bermain di Santiago Bernabeu dan mereka memberi kami pelajaran sepakbola. Chelsea berada di level tinggi. Anda berada di klub besar, Liga Primer berada di level tinggi, Anda bermain di liga besar. Namun Liga Champions lebih tinggi lagi. Levelnya lebih tinggi lagi," tambah Fofana.

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Nyaris pensiun dini

Di luar tantangan di lapangan, kiprah Fofana di London Barat sangat terganggu oleh serangkaian masalah kebugaran jangka panjang. Pemain asal Prancis itu absen selama total 696 hari akibat berbagai masalah kesehatan sejak pindah ke Stamford Bridge, termasuk cedera ligamen anterior (ACL) yang serius hingga membuatnya menepi hampir setahun. Kemunduran yang terus berulang itu akhirnya membawanya ke masa sulit ketika ia serius mempertimbangkan untuk mengakhiri kontraknya dan meninggalkan sepakbola profesional selamanya.

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Sang bek mencapai titik terendah pada musim 2024-25 ketika bermain di bawah arahan manajer Enzo Maresca. Setelah pulih dari operasi besar pada lututnya, ia mengalami cedera paha dua kali berturut-turut hingga merasa tubuhnya benar-benar tidak mampu lagi. "Ada masa ketika saya kembali dari cedera ACL dan meniskus, lalu paha saya cedera dua kali di bawah Maresca. Saat itu saya ingin berhenti bermain sepakbola," ungkap Fofana.

Agen turun tangan menyelamatkan karier

Pada akhirnya, campur tangan para agennya membuat Fofana tetap bermain. Ketika ia memberi tahu para agennya bahwa ia siap pensiun, mereka mengingatkannya akan komitmen finansial jangka panjang serta kontraknya, yang saat ini berlaku hingga 2029. Mereka mendorongnya untuk terus bertahan, sekalipun ia harus menghabiskan waktu di luar lapangan, seraya mengingatkan bahwa ia telah bekerja terlalu keras untuk begitu saja menyerah pada masa depan yang telah ia bangun bagi diri sendiri dan keluarganya.

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"Saya duduk bersama para agen saya dan berkata kepada mereka: ya, sudah, saya berhenti bermain sepakbola. Setelah itu, mereka mulai berbicara kepada saya tentang kontrak dan sebagainya. Mereka berkata: ‘Intinya sederhana, kontrakmu masih tersisa bertahun-tahun dan masih banyak uang yang akan kamu terima. Kalaupun kamu akan berhenti bermain sepakbola, kamu tetap akan datang setiap hari, tersenyum, bahkan tetap menepi saat cedera… tetapi kamu punya kontrak dan harus menjalaninya sampai selesai.’ Ya, itu masuk akal," pungkasnya.