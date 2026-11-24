Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek Chelsea Wesley Fofana membela catatan Kylian Mbappe di Ligue 1. Menurutnya, pencapaian rekan setimnya di tim nasional itu terlalu sering diremehkan. Fofana juga memicu perdebatan dengan membandingkan Mbappe pada puncak performanya dengan ikon Brasil Neymar.

Iklan

Fofana bela pencapaian Mbappe di sepakbola Prancis

Fofana membela catatan Mbappe di Ligue 1, dengan menyebut pencapaian sang penyerang di Prancis kerap diremehkan. Saat menjadi tamu di acara YouTube Zack en Roue Libre, bek tengah asal Prancis itu menegaskan bahwa para pengkritik gagal memahami besarnya dominasi Mbappe selama bermain di tanah kelahirannya.

Mbappe meniti karier melalui akademi Monaco sebelum menjalani tujuh tahun yang produktif di PSG. Meski mencetak gol dalam jumlah luar biasa sepanjang periode tersebut, Fofana menilai pencapaiannya di kompetisi domestik diremehkan secara tidak adil.

Bintang Chelsea bandingkan Mbappe pada puncak performanya dengan Neymar

Untuk menggambarkan kehebatan Mbappe, Fofana membandingkan bintang Prancis itu dengan Neymar, mantan bintang PSG asal Brasil yang menurutnya hanya berada di belakang dua ikon terbesar sepakbola modern. Namun, bek Chelsea itu menilai ketajaman Mbappe yang konsisten di Ligue 1 setara dengan level Neymar pada puncak performanya.

“Jika Anda membandingkan Mbappe dan Neymar saat keduanya berada di puncak performa, persaingannya ketat,” kata Fofana. “Neymar adalah pemain terbaik setelah CR7 dan Messi. Namun, apa yang saya lihat dari Mbappe di Ligue 1 sungguh luar biasa. Kita terlalu meremehkan apa yang telah ia lakukan.”

Iklan Iklan

Tujuh tahun penuh dominasi di ibu kota Prancis

Setelah mencuri perhatian bersama Monaco, Mbappe tampil konsisten dari pekan ke pekan di Ligue 1 selama tujuh tahun di PSG. Pernah menghadapi tantangan mengawal penyerang papan atas, Fofana memberikan sudut pandang seorang pemain tentang sulitnya mempertahankan standar tersebut. Dengan menyebut Mbappe sebagai “pemburu gol”, bek Chelsea itu menekankan kepastian gol yang dihasilkan Mbappe tanpa ampun, bukan semata-mata aksi yang memukau.

“Mbappe adalah pemburu gol; setiap akhir pekan ada gol,” ujarnya. “Kalau Neymar, ada aksi-aksi menawan dan kegilaan, karena Anda berpikir, ‘bayangkan jika dia benar-benar serius’.”

Perdebatan soal posisi Mbappe di jajaran elite sepakbola berlanjut

Penilaian terus terang Fofana hampir pasti akan memanaskan perdebatan di kalangan suporter tentang bagaimana masa Mbappe di Prancis patut dinilai jika dibandingkan dengan pemain lain. Yang pasti, Mbappe akan melanjutkan kiprahnya bersama Real Madrid musim ini, dengan klub tersebut dijadwalkan menghadapi PSV di Liga Champions. Sementara itu, Fofana akan berusaha membantu Chelsea meraih kemenangan saat bertandang ke markas Nottingham Forest di Liga Primer akhir pekan ini.