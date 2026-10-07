Bek berusia 15 tahun Matthew Sweeb meneken kontrak tiga tahun dengan klub Eredivisie

Hari yang membahagiakan bagi Matthew Sweeb. Bek berusia baru 15 tahun itu menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Utrecht pada Rabu ini.

Sweeb saat ini bermain untuk FC Utrecht U-16, tempat ia memberikan kesan yang cukup baik kepada manajemen klub untuk mendapatkan kontrak.

Dengan penandatanganan kontrak ini, sang remaja kini terikat hingga pertengahan 2029 di Stadion Galgenwaard. Manajer Teknik Jeffrey Kooistra sangat senang dengan keberhasilan mengikat Sweeb, yang sebelumnya direkrut dari AS’80.

“Matthew adalah bek multifungsi yang di masa depan masih bisa berkembang menjadi gelandang. Dia adalah pemain cerdas dengan kondisi fisik yang sangat baik."

Pertandingan berikutnya UTR Eredivisie 06.15 WII

"Kami melihat banyak potensi dalam diri Matthew dan menantikan untuk terus membimbing perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Kooistra.

Tim utama FC Utrecht, yang kemungkinan untuk sementara waktu belum akan diperkuat Sweeb, sedang mempersiapkan diri untuk lanjutan Eredivisie. Minggu siang (12.15), Willem II akan bertandang ke Stadion Galgenwaard.

Tim asuhan pelatih Anthony Correia memulai musim ini dengan sangat buruk. Dalam tujuh pertandingan, Utrecht hanya menang sekali, atas Excelsior (1-2), dan kini berada di posisi ke-15 Eredivisie.



