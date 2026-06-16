Bek Belgia: Kami terlalu lunak terhadap Mesir... dan kami berhasil mengendalikan Salah serta Marmoush

Brandon Michele, bek tim nasional Belgia, mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai harapan pada babak pertama saat menghadapi Mesir, namun ia juga menegaskan keberhasilan Setan Merah dalam menekan ancaman duet Mohamed Salah dan Omar Marmoush dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir sempat unggul melalui gol Imam Ashour, sebelum Belgia menyamakan kedudukan pada babak kedua dan meraih satu poin dari pertandingan pembuka Grup 7 tersebut.

Micheli mengatakan setelah pertandingan dalam pernyataan yang dilansir oleh FlashScore, bahwa tim Belgia terlalu longgar dalam duel-duel fisik pada babak pertama, yang memberikan keunggulan jelas bagi para pemain Mesir dalam banyak perebutan bola.

Ia menambahkan: “Kami terlalu longgar dalam duel-duel satu lawan satu dan kalah dalam banyak di antaranya, serta ceroboh dalam mengolah bola, sehingga kami tidak mampu memaksakan ritme permainan kami.”

Bek Club Brugge itu mencatat bahwa performa Belgia meningkat secara signifikan setelah jeda, sambil menjelaskan: “Ada semangat yang lebih besar di babak kedua, kami menjadi lebih agresif, dan bermain dengan kecepatan yang lebih tinggi.”

Meskipun timnya hanya meraih hasil imbang, Michieli berpendapat bahwa Belgia pantas membawa pulang tiga poin, berdasarkan penampilan tim pada paruh kedua pertandingan.

Ia berkata: “Sayang sekali kami tidak meraih kemenangan, tapi saya rasa kami pantas mendapatkan tiga poin mengingat penampilan kami di babak kedua.”

Pemain Belgia itu juga berbicara mengenai duel khusus yang ia jalani melawan dua bintang timnas Mesir, Mohamed Salah dan Omar Marmoush, sambil menegaskan bahwa barisan pertahanan berhasil meminimalkan ancaman keduanya.

Ia menjelaskan: “Kerja sama dengan Nathan Ngoyi sangat luar biasa, dan kami berhasil menghadapi Salah serta Marmoush, karena pengaruh mereka terhadap performa Mesir sangat terbatas.”

Dia menambahkan: “Kami terorganisir dengan baik, terutama di babak kedua, dan seluruh tim menempatkan diri dengan sangat baik dari segi pertahanan.”

Menurut statistik, Mohamed Salah dan Omar Marmoush hanya melepaskan satu tembakan ke gawang sepanjang pertandingan, yang dianggap Michele sebagai bukti keberhasilan sistem pertahanan Belgia dalam menahan senjata serangan utama tim Firaun.

Timnas Belgia bersiap menghadapi Iran di babak kedua fase grup, sementara timnas Mesir akan berhadapan dengan Selandia Baru dalam pertandingan yang mungkin menjadi penentu dalam perebutan tiket ke babak 16 besar.

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