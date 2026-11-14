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Berkat penampilan yang meyakinkan sepanjang sebagian besar laga melawan Serbia, timnas Jerman menjaga peluang mereka untuk mencapai perempat-final Nations League. Dalam kemenangan 3-1 (2-0) di Beograd, seorang pemain debutan langsung menjadi pusat perhatian dan kelak bisa menghadirkan kembali kualitas yang telah bertahun-tahun hilang dari Jerman.

Selain itu, kapten Joshua Kimmich kembali ke susunan pemain awal dan membuktikan bahwa kerja sama di lini tengah tetap berjalan sangat baik dengan dirinya sebagai pengatur sekaligus pengendali permainan. Sementara itu, seorang pemain yang bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas bisa menghadapi persaingan ketat. Berikut sejumlah hal yang bisa dipetik dari pertandingan Jumat malam.

Timnas Jerman: Brajan Gruda tampil memukau dalam debutnya yang tertunda

Saat diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Jerman pada akhir musim panas, Jürgen Klopp sudah mengisyaratkan bahwa permainan melalui sayap akan kembali lebih diutamakan di bawah arahannya. Pendahulunya, Julian Nagelsmann, kerap hanya menurunkan satu penyerang sayap secara nominal, seperti Leroy Sane atau Jamie Leweling, dan lebih memilih memanfaatkan ruang di antara sayap dan lini tengah melalui duet kreatif Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Klopp, sebaliknya, dengan cepat menegaskan bahwa ia akan mengambil pendekatan berbeda dalam menyerang.

"Tim mana pun bisa mempersempit ruang permainan. Para pengatur serangan masa kini bermain di sayap," ujar Klopp kala itu. Pernyataan tersebut menjadi diagnosis yang cukup tepat atas serangan Jerman yang kerap tersendat dan tampak mudah ditebak lawan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Jerman berulang kali kesulitan, terutama menghadapi lawan yang bertahan dalam, seperti yang terlihat jelas saat tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay. Mereka kekurangan kecepatan dan kemampuan dalam duel satu lawan satu untuk mengubah kreativitas yang sebenarnya ada di tengah menjadi hasil nyata.

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Karena itu, dalam empat pertandingan pertama di bawah Klopp, sejumlah kandidat mendapat kesempatan mencoba bermain di sisi sayap lini serang. Pada jeda internasional awal Oktober, pelatih timnas Jerman menurunkan lima pemain berbeda: Lennart Karl dari Bayern Munich, Said El Mala dari Köln, Derry Scherhant dari Freiburg, Kevin Schade dari Brentford, dan Karim Adeyemi dari Barcelona. Semuanya menunjukkan tanda-tanda positif, tetapi belum ada yang sepenuhnya meyakinkan.

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Melawan Serbia, Brajan Gruda akhirnya menjalani debut yang telah lama dinantikan dengan seragam timnas Jerman. Klopp sebenarnya sudah memanggil pemain Leipzig itu ke skuad pertamanya, tetapi cedera otot perut membuat rencana tersebut batal pada saat-saat terakhir. Sebelumnya, pelatih timnas Jerman itu berulang kali menekankan bahwa Gruda, yang disebutnya "pesepakbola jalanan", memegang peran besar dalam rencananya dan telah berada di posisi teratas daftar pemain yang dipantaunya selama beberapa tahun. "Dia pemain yang sangat asyik ditonton dan belum mengeluarkan seluruh potensinya. Dia juga belum harus melakukannya pada usia itu, tetapi dia telah menunjukkan banyak tanda positif," ujar Klopp.

Datang dengan banyak pujian, pemain berusia 22 tahun itu membuktikan kemampuannya secara mengesankan pada Jumat malam. Gruda berulang kali terlibat dengan baik dalam kombinasi permainan Jerman, berusaha memanfaatkan kecepatannya untuk melancarkan serangan cepat, atau berduel satu lawan satu dengan bek kiri Serbia Petar Sukacev, yang beberapa kali tampak benar-benar kewalahan. Salah satu dribel cepatnya pada babak pertama bahkan bisa menghasilkan assist, seandainya Kai Havertz tidak menyundul umpan silang akurat Gruda jauh dari gawang.

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Selepas jeda, pemain Leipzig itu menyempurnakan penampilannya lewat aksi individu luar biasa sejauh lebih dari 50 meter, yang diakhirinya dengan tembakan dari tepi kotak penalti yang sama indahnya dengan penyelesaiannya yang lugas dan tak mampu dihalau. Menurut situs statistik OPTA, sembilan dari 14 upaya dribel Gruda melawan Serbia berhasil. Dalam sepuluh tahun terakhir, catatan itu hanya pernah dicapai satu kali oleh pemain timnas Jerman, yakni Jamal Musiala pada Piala Dunia 2022. Kala itu, bintang Bayern tersebut bahkan mencatat 13 dribel sukses.

Klopp pun memberikan banyak pujian untuk penampilan pertama Gruda bersama tim senior seusai laga. Menurut pelatih timnas Jerman itu, sang pemain serang menunjukkan performa "luar biasa". Sementara itu, Klopp hanya bisa bersimpati kepada Sukacev yang tak berdaya: "Bek kiri itu, kasihan sekali dia!"

Getty Images

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Timnas Jerman: Lini tengah baru juga berjalan baik bersama Joshua Kimmich

Setidaknya dalam dua pertandingan sebelumnya, Joshua Kimmich tampaknya tidak terlalu dirindukan timnas Jerman. Setelah kapten itu tidak dipanggil pelatih Jürgen Klopp, baik untuk pertemuan pertama melawan Serbia maupun laga kedua melawan Yunani, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, dan Florian Wirtz membentuk trio lini tengah dalam kedua pertandingan tersebut.

Ketiganya pun sebagian besar tampil baik. Pavlovic, yang mengisi peran Kimmich sebagai gelandang bertahan, bekerja sama dengan sangat baik bersama Bischof, yang baru menjalani laga internasional keduanya, dan Wirtz di ruang antara sayap dan lini tengah. Gol Bischof yang membuka skor 1-0 pada pertemuan pertama melawan Serbia lahir dari kombinasi ketiganya, dengan bantuan tiang gawang. Wirtz kemudian mencetak gol kedua.

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"Kami bertiga saling memahami dengan baik," kata Bischof. Wirtz mengaku "sangat, sangat menikmati" bermain bersama Bischof. "Pergerakannya di ruang kosong sangat, sangat cerdas dan dia sangat bagus saat menguasai bola." Sementara itu, kiper Jonas Urbig menilai "kerja sama Pavlo dan Tom berjalan sangat baik. Mereka mengatur permainan dengan sangat baik."

Di sisi lain, Kimmich hanya bisa menonton. Ia bukan cuma harus melihat dua rekan setimnya di Bayern dan Wirtz memberikan pengaruh besar pada permainan Jerman, melainkan juga menyaksikan sejumlah pengamat kembali bermunculan tak lama kemudian untuk mempertanyakan pengaruh pemain berusia 31 tahun itu terhadap permainan timnas Jerman secara keseluruhan.

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Klopp pun mengkritik hal itu dengan tegas menjelang laga kedua melawan Serbia. "Tidak mudah untuk menikmati penampilan dua pemain muda (Pavlovic dan Bischof; catatan redaksi), yang memang pantas diapresiasi karena mereka bermain bagus, tetapi kemudian muncul narasi: 'Lalu, apa artinya ini bagi Kimmich?'" jelas pelatih timnas Jerman itu, sebelum menegaskan: "Tidak ada! Karena Jo Kimmich pemain yang sangat bagus. Itu tidak berarti apa-apa!"

Dan siapa sangka: Pada Jumat malam di Beograd, pemain Bayern Munich itu menunjukkan kualitasnya dan betapa pentingnya ia bagi Jerman pada masa mendatang. Seperti biasanya, ia mencatat sentuhan bola dan umpan terbanyak di antara seluruh pemain yang tampil. Sekembalinya ke tim, ia juga langsung kembali menjadi pusat kendali permainan Jerman, dengan hampir setiap serangan berbahaya mengalir melalui dirinya. Singkatnya, lini tengah tampaknya juga berfungsi dengan baik bersama sang kapten.

Getty Images

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Timnas Jerman: Persaingan di posisi bek kiri masih sepenuhnya terbuka

Di sisi kanan lini belakang empat pemain, Jürgen Klopp tampaknya telah menetapkan Phillip Treu sebagai pilihan utama baru. Pemain Freiburg itu tampil sejak awal dalam empat dari lima pertandingan Nations League dan menunjukkan performa yang solid. Namun, persaingan di posisi bek kiri kini lebih terbuka daripada sebelumnya.

Secara teori, pelatih timnas Jerman memiliki tiga opsi. Pada awalnya, Nathaniel Brown dianggap punya peluang paling besar, kemungkinan juga karena kepindahannya dari Eintracht Frankfurt ke Bayern Munich pada musim panas. Setidaknya, David Raum (RB Leipzig) dan Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) harus menunggu giliran dalam dua pertandingan pembuka melawan Belanda dan Yunani. Brown mendapat kesempatan lebih dulu.

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Namun, sejak itu situasinya tampak berubah cukup jelas dan menguntungkan pemain Stuttgart tersebut. Melawan Serbia, Mittelstädt kembali masuk susunan pemain awal untuk kedua kalinya secara beruntun. Untuk kedua kalinya pula, pemain berusia 29 tahun itu tampil sangat baik. Setelah sebelumnya menjadi pemberi assist bagi Florian Wirtz pada pertemuan pertama melawan Serbia, Mittelstädt kembali berkontribusi pada Jumat.

Tepat sebelum gol pembuka, ia merebut tendangan sudut melalui pergerakan maju yang berani, lalu beberapa saat kemudian mengirim sendiri bola ke kotak penalti. Umpannya sampai kepada Kai Havertz, sebelum bola mengarah kepada Srdan Babic dari Serbia. Babic membelokkan sundulan yang sebenarnya tidak terlalu terarah itu ke gawangnya sendiri tanpa bisa dihalau. Secara keseluruhan, Mittelstädt terlibat dalam banyak serangan bagus Jerman, berulang kali menciptakan bahaya lewat umpan silang ke kotak penalti lawan, dan tampil kokoh di lini belakang.

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Setidaknya untuk sementara, pemain Stuttgart itu tampaknya telah mengamankan posisi bek kiri dalam lini belakang empat pemain. Jika Mittelstädt terus tampil sebagus ini secara konsisten, Klopp akan kesulitan menemukan alasan untuk kembali memilih Brown atau Raum.

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