Bek Barcelona Pau Cubarsi dinobatkan sebagai pemenang Golden Boy 2026

Dominasi Barcelona berlanjut di Turin

Barcelona terus menghasilkan talenta-talenta elite. Cubarsi menjadi lulusan terbaru La Masia yang dinobatkan sebagai pemenang Golden Boy, penghargaan yang diberikan oleh surat kabar Italia, Tuttosport. Bek tengah muda itu terpilih melalui pemungutan suara oleh dewan juri internasional yang terdiri dari 50 jurnalis dari media-media terkemuka Eropa, yang memilihnya dari daftar pendek berisi 25 pemain setelah daftar awal 100 kandidat yang diumumkan pada awal tahun disaring.

Persaingan memperebutkan penghargaan itu berlangsung ketat. Pemain Barcelona tersebut mengungguli sejumlah nama besar dari berbagai penjuru Eropa. Di antara para kandidat terdapat Endrick dan Yan Diomande dari Real Madrid, serta pemain muda Chelsea, Estevao, dan gelandang PSG, Warren Zaire-Emery. Cubarsi juga mengungguli rekan-rekannya di Barcelona, Marc Bernal dan Xavi Espart.

Setahun penuh kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Keputusan untuk menganugerahkan Golden Boy kepada Cubarsi menyusul musim yang penuh trofi, ketika ia memainkan peran penting bagi tim asuhan Hansi Flick dan membantu Barcelona meraih gelar La Liga serta Piala Super Spanyol.

Selain pencapaiannya di level klub, rekam jejak Cubarsi di kancah internasional menjadi faktor penting dalam pemungutan suara. Ia merupakan pilar utama skuad Spanyol yang baru-baru ini berjaya di panggung dunia. Ia tampil sebagai starter di final dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen. Kesuksesan pada musim panas ini juga membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or, menegaskan bahwa ia bukan lagi sekadar pemain potensial, melainkan bintang di level senior.

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Cubarsi bergabung dengan jajaran elite Barcelona

Dengan keberhasilan ini, Cubarsi menjadi pemain Barcelona kelima yang meraih penghargaan individu bergengsi tersebut. Ia bergabung dengan daftar pemenang sebelumnya yang mencakup Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022), dan Yamal (2024). Bek berusia 19 tahun itu akan menerima trofinya secara resmi dalam gala di Turin pada 14 Desember.

Pada seremoni Ballon d'Or 2026 di London, ketika Harry Kane meraih penghargaan utama, Cubarsi menempati peringkat ke-12 secara keseluruhan. Bek Barcelona itu juga menempati posisi kedua dalam penghargaan Talenta Muda Putra Terbaik Tahun Ini dengan 94 poin, hanya terpaut dua poin dari rekan setimnya, Yamal, yang meraih penghargaan tersebut dengan 96 poin.

Pilar penting di lini pertahanan Barcelona

Musim ini, Cubarsi telah tampil 13 kali di semua kompetisi untuk Barcelona dan menyumbang dua assist. Pada Minggu, ia tampil dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid dan membantu Barcelona memperkokoh posisi di puncak klasemen La Liga dengan 33 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid yang berada di peringkat kedua.