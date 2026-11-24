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Bek kiri Aston Villa Ian Maatsen memperingatkan tim Unai Emery bahwa mereka akan menghadapi ujian berat di Liga Champions saat bertandang ke markas Galatasaray di Istanbul pada Selasa malam. Pulih lebih cepat dari perkiraan setelah mengalami cedera pergelangan kaki dan baru menandatangani kontrak hingga 2032, pemain asal Belanda itu menyebut tuan rumah sebagai tim terkuat di Turki.

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Maatsen ingatkan Villa soal tantangan di Istanbul

Maatsen mengingatkan Villa agar tidak meremehkan Galatasaray meski telah memenangi tiga dari empat laga pertama mereka di fase liga Liga Champions. Meski Villa menghajar Fenerbahce 6-0 di Villa Park bulan lalu dan mengangkat trofi Liga Europa di Istanbul setelah menghadapi Freiburg musim lalu, pemain asal Belanda itu memperkirakan ujian tandang yang jauh lebih berat. Setelah pulih dari masalah pergelangan kaki, pemain berusia 24 tahun itu siap memegang peran penting.

Sang bek bersyukur atas kontrak baru dan pemulihannya

Maatsen menjadi pilihan utama Villa di posisi bek kiri setelah Lucas Digne hengkang ke Paris Saint-Germain pada musim panas. Ia telah mencatat lebih dari 100 penampilan sejak datang dari Chelsea pada Juli 2024 , sebelum menandatangani kontrak baru hingga 2032 pada 11 November .

Berbicara kepada TNT Sports, ia mengatakan: "Cedera itu sedikit menghambat saya karena saya belum pernah mengalami cedera seperti itu sebelumnya. Semoga itu tidak terjadi lagi.

"Itu juga menjadi waktu yang tepat bagi saya untuk berfokus pada pemulihan dan memastikan setiap langkah yang saya ambil merupakan keputusan yang tepat, bersama staf medis dan para pelatih.

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"Untungnya, saya akan kembali sedikit lebih cepat dari perkiraan, jadi saya sangat senang.

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"Saya juga senang klub percaya kepada saya, dengan perpanjangan kontrak ini. Ini momen yang sangat membanggakan, dan saya ingin memberikan lebih banyak lagi untuk klub yang luar biasa ini, terutama pada malam-malam pertandingan Eropa seperti ini."

Maatsen perkirakan ujian berat di Turki

Emery memenangi dua pertemuan sebelumnya dengan tim Turki di Liga Champions dengan skor telak di kandang, yakni saat Valencia mengalahkan Bursaspor 6-1 pada 2010 dan saat Fenerbahce dikalahkan 6-0 pada laga kedua. Namun, Maatsen menekankan bahwa bertandang ke markas Galatasaray adalah tantangan berbeda.

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"Ini tempat yang baik untuk kami datangi karena kami pernah memenangi trofi Liga Europa di sana," katanya. "Namun, pertandingan besok benar-benar berbeda. Ini laga Liga Champions, yang menurut saya merupakan kesempatan lebih baik, menghadapi tim yang, menurut saya, terbaik di Turki.

"Jadi, ini akan menjadi tantangan yang bagus dan tentu saja kami menantikannya. Kami akan membawa seluruh pengalaman kami ke pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang bagus, laga yang berat, dan kami siap menghadapinya."

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Mengenai kepercayaan diri yang didapat dari kemenangan telak atas Fenerbahce, ia menambahkan: "Itu memberi kami banyak kepercayaan diri. Di kandang, kami merasa kuat dan tahu apa yang mampu kami lakukan. Kami punya pemain-pemain yang sangat berbakat dan bisa menentukan hasil pertandingan, serta semangat tim kami sangat baik.

"Bahkan para pemain baru yang datang dari liga lain sudah beradaptasi dengan baik. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini."

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Villa incar tiket lolos otomatis

Villa bertandang ke Istanbul setelah mencetak 12 gol di Liga Champions musim ini, hanya kurang satu dari total 13 gol mereka sepanjang fase liga 2024-25. Namun, Galatasaray memenangi tiga laga kandang terakhirnya melawan tim Inggris, dengan mengalahkan Tottenham 3-2 di Liga Europa 2024-25 serta Liverpool dua kali dengan skor 1-0 musim lalu. Hasil positif akan memperkuat upaya tim Emery untuk lolos otomatis.